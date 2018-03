Nyt.fi

Juno aloitti uransa lähes 20 vuotta sitten, mutta vuosia myöhemmin hänestä tuli "kohuräppäri" – nyt hän päättä

”Sinä päivänä kun mä en enää rakasta tätä / Kun mä teen vaan rahasta tätä / Sinä päivänä lopetan, lopetan””Sinä päivänä kun se ei tuu sydämestäni / Lasken tän mikin kädestäni / Sinä päivänä lopetan, lopetan”Näin riimittelee räppäri Juno https://www.hs.fi/haku/?query=juno , oikealta nimeltään Jon Korhonen https://www.hs.fi/haku/?query=jon+korhonen , vuonna 2015 julkaistulla kappaleellaan Sinä päivänä lopetan.Juno ilmoitti viime marraskuussa lopettavansa rap-uransa ja esiintyvänsä viimeisen kerran 5. tammikuuta vuonna 2019. Samana päivänä hän täyttää 32 vuotta.”Vähän niin tässä on käynyt kuin siinä kappaleessa sanotaan. Olen aikaisemmin tykännyt räpätä, ja se on ollut hyvä pakokeino tästä todellisuudesta pois. Nyt se ei tunnu enää siistiltä. Siitä tulee enemmän ahdistunut kuin vapautunut olo.”Ahdistuksesta syntyi ensin ajatus tauon pitämisestä. Se jalostui päätökseksi lopettaa koko rap-ura.”On ahdistavaa miettiä, kuinka paljon musiikin tekeminen vie nykyisin aikaa kaikelta muulta”, Juno sanoo.Kaikelta muulta, kuten perheen kanssa olemiselta.Junolla on kolme lasta, joista vanhin on juuri mennyt kouluun. Vähitellen räppäri heräsi ajattelemaan, että olisi kiva viikonloppuisin viettää enemmän aikaa lastensa kanssa ja olla vähemmän menossa paikasta toiseen.

Kaikkein eniten mediahuomiota on tietenkin kerännyt ”Suomen suosituimmaksi muusikoksi” kutsutun Cheekin https://www.hs.fi/haku/?query=cheekin päätös lopettaa uransa Lahden mäkimonttuun tämän vuoden elokuussa https://www.hs.fi/nyt/art-2000005539336.html Cheekin ja Junon lisäksi suomalaisräppäreistä uransa lopettamisesta on viime aikoina ilmoittanut muun muassa https://www.hs.fi/nyt/art-2000005358868.html Nopsajalka https://www.hs.fi/haku/?query=nopsajalka . Laulaja järjesti viime syyskuussa Circuksessa 20-vuotisjuhlakeikkansa, jonka oli tarkoitus samalla olla Nopsajalan viimeinen keikka.Jokaisella muusikolle lopettaminen tosin tarkoittaa vähän eri asiaa. Cheek on korostanut, ettei enää koskaan keikkaile tai julkaise musiikkia ja ettei hän aio tehdä paluuta muutaman vuoden jälkeen.Esimerkiksi Nopsajalka oli sen sijaan viime syyskuussa mystisempi ja sanoi, että ”yrittää kaikin tavoin lopettaa Nopsajalan”.Alalla on myös nähty monia paluita. Esimerkiksi Suomen tunnetuimpiin rap-artisteihin kuuluva Pyhimys https://www.hs.fi/haku/?query=pyhimys ilmoitti vuonna 2011 lopettavansa soolouransa, kunnes palasi soolotuotannon pariin vuonna 2015.”En usko, että onnistuisin lopettamaan kokonaan musiikin tekemistä, vaikka haluaisin. Olen tottunut ajattelemaan kaikkia asioita riimien avulla. Sitä ei voi lopettaa.”Soolokeikkailun ja Junona musiikin julkaisemisen Jon Korhonen aikoo silti lopettaa. Se on iso päätös: Juno on aloittanut uransa 2000-luvun alussa ja julkaissut ensimmäisen omakustanne-EP:nsä vuonna 2004.Lopettamiseen on vielä aikaa yli yhdeksän kuukautta, jonka aikana on tarkoituksena keikkailla ja julkaista uutta musiikkia.Lopussa siintää samanlainen päätöskeikka kuin Cheekillä tai Nopsajalalla. Kokoluokaltaan se on lähempänä Nopsajalkaa kuin Cheekiä: Junon viimeinen esiintyminen nähdään Helsingin Tavastialla.Sitä Juno ei vielä tiedä varmaksi, mitä aikoo tehdä viimeisen esiintymisensä jälkeen. Ideoita on jo. Juno kertoo puhuneensa muun muassa parin Maria Gasolina -yhtyeestä tunnetun kaverinsa kanssa mahdollisen bändin aloittamisesta.”Ihailen esimerkiksi ystävääni Mariskaa https://www.hs.fi/haku/?query=mariskaa , joka tekee edelleen koko ajan töitä musiikin parissa, vaikkei enää keikkailekaan yhtä paljon kuin ennen. Voi tehdä musiikkia, vaikkei itse ole se, kuka sitä esittää.”Kuten lopettamispäätökset, myös Junon ilmoitus uransa lopettamisesta on herättänyt myös vastareaktion. Viimeisimpänä Junoon oli yhteydessä Paleface https://www.hs.fi/haku/?query=paleface Karri Miettinen https://www.hs.fi/haku/?query=karri+miettinen ), jota räppäri on pitänyt esikuvanaan.”Karri laittoi viestiä, että nyt keskity. Että sä et voi nyt lopettaa. En tiennyt, mitä oikein pitäisi vastata. En vastannut varmaan mitään.”Tilanteeseen on useita syitä, joista osaa Juno avaa maaliskuussa julkaistulla uudella avoimella kappaleellaan Katumuksen sakramentti.Esimerkiksi näin:”Omatunto tietää väärää tehneen / Vuosi vuodelta vääriä ratkasui / Naisii, viinaa ja putkien katkasui / Sit tuli kehiin masennus ja ahdistus / Niillä maailmani vahvistui / Ja sit kelaan et tää paska saa riittää / Ku lapsi perheensä ilman isää piirtää”Kappaleella Juno kommentoi myös niitä tapahtumia, joiden takia hän ollut enemmän esillä julkisuudessa kuin minkään yksittäisen musiikillisen asian vuoksi.Samoja tapahtumia, joiden vuoksi esimerkiksi MTV uutisoi Junon lopettamispäätöksen otsikolla ” Kohuräppäri lopettaa uransa syntymäpäivänään https://www.mtv.fi/viihde/musiikki/artikkeli/kohurappari-lopettaa-uransa-syntymapaivanaan-etsii-paikkaa-viimeiselle-keikalle/6673476#gs.n_hw0Lg ”.Erityisesti Seiska uutisoi https://www.seiska.fi/Uutiset/Janna-Hurmerinta-jatti-avioerohakemuksen/1096027 näyttävästi, kuinka Juno oli pettänyt vaimoaan Janna Hurmerintaa https://www.hs.fi/haku/?query=janna+hurmerintaa . Helmikuussa 2016 Hurmerinta haki eroa. Juno on myöhemmin myöntänyt teon ja pyytänyt anteeksi.Samaa anteeksipyynnön teemaa hän jatkaa nyt uudella kappaleellaan ja siitä julkaisemalla Instagram-videollaan.”Kaikin puolin se aika, kun olin Jannan kanssa naimisissa, ei ollut itsellenikään millään tasolla kovin tasapainoista aikaa. Sitten ehkä se meidän kahden taiteilijan välinen egojen taistelu meni aina välillä vähän liian diipiksi”, Juno sanoo videolla.Samalla tavalla hän kommentoi nyt istuessaan hotellin kahviossa.”Halusin vain purkaa omia tunteitani. En ajatellut mitään sen isompaa sitä biisiä tehdessä. Tapahtumien aikana mietin paljon asioita, mutta en ole sen jälkeen jatkuvasti kelaillut niitä aikoja. Olisi pitänyt toimia silloin toisin”, Juno sanoo.Vuonna 2016 Junon yksityiselämän käänteet ja myös vuonna 2015 saatu huumausainerikostuomio https://www.is.fi/viihde/art-2000001130026.html pysyivät kuukausien ajan iltapäivälehtien ja Seiskan sivuilla. Saamastaan julkisuudesta Junolla ei ole paljoa hyvää sanottavaa. Erityisesti Seiskan päätoimittajan Joni Soilan https://www.hs.fi/haku/?query=joni+soilan nimen noustessa esille Juno ei säästele sanojaan, mutta rauhoittuu sitten.”Muuten ihan sama. Kaikkiahan ne riivaa, se on niiden duunia”, Juno sanoo.Junolla oli omien mokien lisäksi muutenkin vaikeaa elämässään tuolloin. Hän sanoo, että oma olo vaihtelee edelleen paljon. Välillä on parempia aikoja, välillä taas huonompia.Sitten nekin alkoivat ahdistaa, koska kappaleita ei julkaistu. Juno kommentoi jo vuonna 2015 Facebookissa pettymystään isojen levy-yhtiöiden toimintaan.”Räppiä pitkään tehneenä suosittelen jokaista räppiä tekevää artistia pysymään hyvin hyvin kaukana isoista levy-yhtiöistä, Juno lataa heti kirjoituksensa alkuun. Oma näkökantani räppäämiseen ja musiikkiin Suomessa on nykyään suhteellisen mollivoittoinen. Se riippuu tasan tarkkaan nykyajan tavasta tehdä liukuhihnapoptähtiä, nuoria räppikukkoja ja muuta surullista sälää”, Juno kirjoitti tuolloin http://www.iltalehti.fi/viihde/2015072720095934_vi.shtml Eivätkä hänen ajatuksensa ole muuttuneet ratkaisevasti, vaikka työskenteli tuolloin ison levy-yhtiön alaisuudessa ja työskentelee edelleen. Nykyisin Junon kappaleita julkaisee Sony.