Nyt.fi

Uudistunut viinibaari onnistuu tarjoamaan jotain, mitä mikään muu ravintola ei Katajanokalla tarjoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chaperon Rougen

Ruokavalikoima

Katajanokan Kanavarannan ravintolat ja kahvilat ovat löytäneet asiakaskuntansa hyvin, mutta ei tarvitse ottaa montaakaan askelta talvisen Katajanokan lumen peittämässä, tuulisessa rannassa ymmärtääkseen, miksi sesonki on keväästä syksyyn. Pienemmälläkin vaivalla pääsee ravintolaan.Viinibaari Le Petit Chaperon Rouge on kuitenkin pienen vaivannäön arvoinen.Ravintola on yksi alueen rauhallisemmista. Se uusi konseptinsa tammikuussa ja avasi keit­tiön, joka tarjoilee viinien kylkeen pieniä annoksia.”Keittiö” on ehkä liioittelua. Oikeastaan pitäisi puhua keittiö­nurkkauksesta, koska siitä on kirjaimellisesti kyse. Le Petit Chaperon Rougen keittiö on pari metriä valmistelutilaa baaritiskin päässä ja hella nurkassa. Se on sympaattinen ratkaisu ja näyttää riittävän. Se myös tuo hiukan lämpöä ja elämää ravintolan pelkistettyyn punatiiliseen miljööseen.viinivalikoima on laaja ja ranskalaispainotteinen, mutta laseittain myytävien viinien lista on kompakti – kaksi kuplivaa, viisi valkoista ja viisi punaista. Hinnat ovat kymmenen euron molemmin puolin per lasi.Ruokalista on myös tiivis, seitsemän suolaista annosta mukaan lukien leikkele- ja juustolautaset ja niiden päälle jälkiruoka. Valitsemme valikoiman juustoja, juuriselleririsoton ja maa-artisokka-herkkusieni-annoksen. Niiden kanssa otamme hedelmäisen mausteista Pares Baltan Mas Irene -luomupunaviiniä (Merlot, Cabernet Franc) Kataloniasta ja Baskimaan valkoviini­erikoisuutta Hiruzta Txakolinaa.Ravintolassa on hiljaista ja rauhallista ja saamme nauttia indiefolk-voittoisesta soittolistasta ja Pohjoisrantaan avautuvista sumuisista maisemista rauhassa. Myös risoton lämpiämistä saamme seurata reaaliajassa, koska se tapahtuu suoraan silmiemme edessä hellalla.on kieltämättä talvisen juureva, ja jopa pohjoismainen: juuriselleririsotto on tuhti ja paksu ja sen päällä on puolukkaa sekä marjoina että rouheena. Puolukat raikastavat täyteläistä ja miedon makuista juuriselleririsottoa. Paahdettu maa-artisokka punasipulin, herkkusienien, lehtipersiljan ja paksun miso-vinaigretten kanssa on jännittävämpi ja tarjoaa enemmän tyydyttäviä makukombinaatioita.Juustot, Ranskan Pyreneiltä tuleva mieto, kova lampaanmaitojuusto Ossau-Iraty, nuori vuohenmaitogouda ja puolipehmeä, erittäin täyteläisen rasvainen Reblochon tarjoiltiin hyvin makean ja vaniljaisen tomaattihillokkeen ja maissikeksin kanssa. Jälkimmäiseen leivotut fenkolinsiemenet ja seesaminsiemenet olivat erinomainen makupari. Muuten miedot juustot sopivat erinomaisesti Mas Irenen Cabernet Francin marjaisuuden kanssa.Jälkiruokana nautimme palan taatelikakkua, joka oli päällystetty kreemillä ja puolukoilla ja upotettu lämpimään kinuskiin. Sen sokerisuus oli huumaavaa ja lamauttavaa, mutta hyvin herkullista. Itse taatelikakku jäi oikeastaan sivuosaan kinuskin ja kerman ja marjojen alla, mutta kukaan ei valittanut.Keittiön myötä Chaperon Rouge muuttuu astetta kiinnostavammaksi, koska se pystyy tarjoamaan jotain mitä mikään muu ravintola ei Katajanokalla tarjoa, pieniä lämpimiä annoksia hyvien viinien kanssa helpossa ja vaivattomassa miljöössä.