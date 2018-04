Nyt.fi

Arviossa Otaniemen uusi Fat Lizard, josta tuli sirkkojen ansiosta kuuluisa jo ennen avaamista – Vitsaileva pal

Fat Lizardista tuli kuuluisa jo ennen kuin se avattiin viime loppiaisena. Ennakkoon oli tiedossa, että tarjolle tulee myös hyönteisruokia, ja se herätti tietysti suurta uteliaisuutta. Sittemmin sirkka-annoksia ovat käyneet ihmettelemässä filmiryhmät Saksasta saakka.Fat Lizard sijaitsee Espoossa, Otaniemen kampusalueella, mutta länsimetron aikakautena se ei ole kaukana helsinkiläisillekään. Aalto-yliopiston asemalle hurauttaa Rautatientorilta reilussa vartissa.Ravintolan taustavoimista löytyy yhteyksiä samannimiseen, jenkkityylisiä oluita valmistavaan sympaattiseen pienpanimoon ja Herttoniemessä sijaitsevaan Treffi Pub & Bistroon.paikka sijaitsee pääkaupunkiseudun oikeastaan ainoalla varsinaisella kampusalueella, mistään opiskelijaravintolasta ei ole kyse, ainakaan hintojen puolesta. Puu-uunipizzat maksavat noin kaksikymppiä ja hampurilaisannoksesta saa pulittaa 26 euroa.Mitä ilmeisimmin Espoossa on kärsitty Fat Lizard -tyylisen ravintolan puutteesta, sillä maanantai-iltanakin pöytävaraus on tosiaan tarpeen. Sali on suuri ja kolkonpuoleinen, mutta taitavasti suunniteltu valaistus onnistuu kuitenkin pehmentämään tunnelmaa.Sirkkoja täytyy tietysti kokeilla. Niitä on tarjolla kahdessa alku­ruuassa ja pizzan lisä­täytteenä.Cajun hopper pitää sisällään sekä sirkkaa kahdella tavalla, näkkärissä ja friteerattuna. Sirkat ovat kuulemma myös todellista lähiruokaa, sillä ne ovat peräisin kävelymatkan päässä sijaitsevalta sirkkafarmilta.Näkkileipä on mukavan paahteista ja rapsakkaa eikä maussa ole mitään ötököihin vivahtavaakaan. Se maistuu samalta kuin mikä tahansa hyvä erikoisnäkkäri, ja niin on varmasti tarkoituskin. Myös friteeratut sirkat rasahtelevat hampaissa kivasti, mutta niitä on maustettu aivan liian varovaisesti, jopa suolan kanssa on kitsasteltu.Sen sijaan hummusmajoneesia ei ole annoksessa säästelty. Sitä on pitkulaisella lautasella peräti kolme isoa kekoa ja hieman hämäräksi jää, miksi ihmeessä. Sitä jää yli niin paljon, että sillä voisi rasvata saappaiden lisäksi nahkarukkasetkin.Annoksen raikkaaksi elementiksi tarkoitetun korianteripeston valmistuksessa on ilmeisesti jokin mennyt pieleen. Se ei maistu korianterilta, vaan joltain epämääräiseltä, jota kuvaa parhaiten sana ”epämiellyttävä”.Samaa korianteripestoa löytyy myös vegaanikulhoannoksesta, ja se onnistuu melkein pilaamaan senkin. Sitruunaruoholla ja mintulla maustettu nyhtöherne ja napakat edamamepavut ovat ilmavan raikkaita, jos vain jotenkin onnistuu väistelemään tunkkaista tahnaa.testialkuruoka, tahmea possunkylki, on perusvarma suoritus. Rapeaksi friteerattu rasvainen sianliha maistuu hyvältä kuten rapeaksi friteerattu rasvainen sianliha tapaa maistua. Mutta tahmeaa se ei ole kuten nimi ”sticky” lupaa.Pääruuat ovat sitten tosiaankin paikan nimen mukaista mättölinjaa.Maltillisemmasta päästä on lobster roll. Nimen perusteella odottaisi saavansa eteensä jotain hummerisämpylän tapaista, mutta se odotus jää toteutumatta. Eteen ilmestyy lautanen, jossa on grillattu hummerinpuolikas ja katkaravuilla, runsaalla majoneesilla ja pekonilla täytetty briossisämpylä. Lisukkeena on ranskalaisia JA mojova kupillinen majoneesia.Hummeri on kypsennetty oikeaoppisen pehmeäksi ja meheväksi, mutta aivan liian vahva savuisuus peittää hummerin hennon maun. Sen lisäksi, että katkarapu-pekonisämpylän rooli annoksessa jää hämäräksi, briossi itsessään on pullamaisen makea.Liharuuat ovat kaikesta päätellen Fat Lizardin pääosaamis­aluetta, joten testaamme Black Angus -naudan entrecôten. Liha on sinänsä mureaa ja kypsyys on tosiaan medium miinus, kuten toivottiin. Pihvi kuitenkin lähes kelluu sulaneessa chilivoissa.Lihakimpaleen viereen on kummallekin puolelle aseteltu mojova soosiläjä, joista toinen oli bearnaisekastiketta ja toinen – majoneesia.Rasvahuuman täydentävät pekoni-parmesaaniranskalaiset. Lista lupaa annoksen pitävän sisällään myös luuydintä, mutta sitä ei annoksesta löydy, ellei sitä sitten ole sulatettu chilivoihin.sijainti teekkareiden keskuudessa on inspiroinut ruokalistan laatijan vaaralliselle seikkailulle huumorin maailmaan, joka tiivistyy jälkiruuassa nimeltä Donut Trump.Ja kyllä, grillatuista valmis­donitseista, kermavaahdosta, jäätelöstä ja Donald Trumpin hiuskiehkuran muotoon asetellusta hattarasta koostuva annos osoittautuu lähinnä vitsiksi.päivän lounaallakin paikka on melkein täysi.Valittavana on seisova pöytä ja yksi päivän annos. Myös à la carte on käytössä.Testaamme pizzan, koska puu-uuni on edelleen harvinaisuus Suomessa.Vaikka ravintola määritteleekin pizzansa ”espoolaistyylisiksi”, muodoltaan ne muistuttavat napolilaista mallia.Pohja onkin onnistunut erinomaisesti: keskeltä ohut, reunoilta pullea ja maukas. Ongelmana on vain se, että pizza on niin rasvainen, että ohut keskusta ehtii syömisen aikana muusaantua mössöksi.Salami maistuu laadukkaalta, ja se potkii mukavasti, mutta sitä on aivan liikaa.Seisovan pöydän lihapääruoka on häränrintaa piparjuurikastikkeessa. Rinta on muhitettu mureaksi, ja siinä maistuu täyteläinen ja syvä lihan aromi, jota piparjuuri piristää sopivasti.Gratinoitu juustoperuna sopii toki paikan mättölinjaan, mutta panee toimistotyöntekijän puuskuttamaan.Mifu-kasvispaistos on täydellisen mitäänsanomaton esitys, mutta lounaspöydän keitto on täysosuma.Kala-äyriäisseljankan liemi on haudutettu täyteläiseksi, ja siinä on todella vahva ravunaromi. Liemi on ylivoimaisesti paras yksittäinen maku, jonka Fat Lizardin keittiö näiden kahden vierailun aikana onnistui loihtimaan.ansaitsee oman kappaleensa. Englanninkielinen tarjoilija oli todella sisäistänyt Otaniemen yllä leijuvan teekkarihuumorin hengen. Vitsit sinkoilivat, ja linjan huipensi humoristinen kepponen. Hänelle oli kerrottu toisen ruokailijan pähkinäaller­giasta. Aterian loppupuolella hän kiikutti pöytään pienen kipon pähkinöitä ja ilmoitti: tässä pyytämänne ekstrapähkinät.Persoonallista? Ilman muuta. Vaivaannuttavaa? Ehdottomasti.Fat Lizardista jää hieman hämmentynyt olo. Se on samaan aikaan sekä sympaattinen edelläkävijä että varman päälle pelaava mättömesta.Sekä annosten suunnittelussa että toteuttamisessa oli kuitenkin niin paljon haparointia, että se saa kaksi tähteä.