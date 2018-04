Nyt.fi

kauppahalli on toiminut jo tovin viihtyisänä ravintolahallina. Puitteet ovat yli satavuotiaassa hallissa perinteiset, mutta ravintolat ovat trendikkäitä.Punavuorelaisille halli tarjoaa helpon lounaskohteen lukuisine vaihtoehtoineen. Yksi vaihtoehdoista on muutaman asiakaspaikan Le Marché.Kolme vuotta toimin­nassa ollut ravintola keskittyi perustamis­hetkellään ranskalaiseen ruokaan. Nyt ranskalaisuus on mukana enemmänkin mausteena ja ravintola kuvailee ruokaansa skandinaaviseksi. Esimerkiksi ravintolan kalakeitto on lohikeittoa, ei bouillabaissea.keittoa, koska sitä kehutaan ja sen kerrotaan olevan suosittu annos. Sitä on tarjolla usein, keskiviikosta lauantaihin näin talviaikaan ja joka päivä kesäaikaan.Kun ensimmäinen lusikallinen on suussa, huomaa heti, että keittoa ei suositeltu turhaan. Liemen maku on pehmeä, ja raaka-aineet, kuten peruna lohi, ovat laadukkaita.Silputtu ruohosipuli sopii joukkoon hyvin. Annoksen oheen saa voilla voideltua paahdettua ruisleipää.Keiton hieno maku selittyy tekotavalla: kalaliemi keitetään joka päivä ravintolassa paikan päällä ruodoista ja vihanneksista. Arominvahventeita ei käytetä. Kun asiakas tilaa keiton, liemeen lisätään kala ja kerma. Näin maku on tuore.Palvelu ravintolassa on huomioivaa ja sydämellistä.Le Marchéssa tarjolla on aamiaista. Sitä voi tiedustella myös iltapäivällä, lounaan jälkeen.Ravintolan Facebook-sivulta voi tarkistaa, mitä päivittäin on tarjolla. Vaihtuvien lounasannosten lisäksi on mahdollista valita maalaiskanasalaattia, Nizzan salaattia, feta-avokadosalaattia sekä jokirapu-avokadosalaattia.Toisinaan ravintolassa on myös teemailtoja, esimerkiksi tartar-iltoja on noin joka kuukausi, jolloin ravintola on myöhempään auki.