Nyt.fi

Helsingin keskustakampuksen pubissa on salakapakan tunnelmaa, ja paikan sisustus on hieman larppaushenkinen

Opiskelijoiden

Nykyisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Thirsty

juopottelu­toiminnasta ovat Helsingissä perinteisesti vastanneet osakunnat ja ainejärjestöt, joiden kerhotiloissa jäsenet ovat voineet toteuttaa kohtuuhintaista humaltumista valittuina ajankohtina. Yliopiston päärakennuksen ja Porthanian läheisyydessä on myös toiminut eritasoisia kuppiloita, jotka ovat tarjonneet opiskelijoille alennuksia.Kaikista lähimpänä yliopiston omaa baaria on kuitenkin ollut Helsingin keskustakampuksen Topeliassa sijaitseva kellari­krouvi, jossa on vuosien varrella ollut kaikenlaista pubista viini­baariin. Siinä on nyt reilut kolme vuotta sijainnut pubi nimeltä Thirsty Scholar, jonne pääsee yliopiston pääkirjaston Kaisa-talon Fabianinkadun puoleiselta ovelta noin kolmella reippaalla harppauksella.Kesäisin kirjaston pölyt voi kurlata kurkusta terassilla, joka aukeaa Topelian sisäpihalle Fabianinkadun ja Unioninkadun väliin.muun muassa histo­rian- ja kulttuurientutkimuksen laitoksia sisäänsä sulkeva umpikortteli toimi aikaisemmin venäläisenä sotilassairaalana, ja sen Fabianinkadun puoleinen osa on matalaa mutta jykevää 1800-luvun puolenvälin venäläistä sotilasarkkitehtuuria.Toisin sanoen sitä voisi luulla reilusti vanhemmaksikin – kun Thirsty Scholarin omistaja astui tilaan ensimmäisen kerran, tuli hänelle paksuista kiviseinistä ja holvikatoista mieleen keskiaika. Siksi pubin sisustuksessa on hiukan larppaushenkinen tunnelma haarniskoineen, jalkajousineen ja vaakunoineen.Sisustus ei kuitenkaan ole Thirsty Scholarin oleellinen vetonaula, vaan se, että se tarjoaa opiskelijoille sekä juomaa (ja myös pientä syötävää) opiskelijahinnoin että tilan kokoontua vähän isommallakin ryhmällä – jälkimmäinen seikka on oleellinen kaikessa yliopistotoiminnassa.Opiskelijat liikkuvat parvissa.Scholar mainostaa yli 30 oluen ja siiderin valikoimaa. Juomista suurin osa on pulloissa. Hanapaikkoja pubissa on kahdeksan, joista pari on lonkerolle ja siiderille ja yksi vaihtuvalle käsityöoluelle, joka visiitin aikaan oli tamperelaisen Plevnan Tropic Bomb.Uusseelan­tilaisilla humaloilla tehty tuhti IPA jätti toivomista raikkauden suhteen, joten kokeilin Mustan­virran panimon Neito-nimistä golden alea, joka oli erinomaisen virkistävä keski­olut hanassa.Thirsty Scholarin tunnelma torstai-iltapäivänä oli vapautunut ja sosiaalinen. Baaritiskillä entuudestaan tuntemattomat ihmiset juttelivat toisilleen, tai tarkalleen ottaen etupäässä minulle, ystävällisesti ja hyväntuulisesti.Mukana oli enemmän kuin aavistus salakapakan tunnelmaa, koska vaikka Thirsty Scholar on ollut paikallaan jo tovin, ei sitä tunneta yhtä hyvin kuin sen isompien kulkureittien varrella sijaitsevia ydinkeskustan kilpailijoitaan.