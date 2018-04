Nyt.fi

Haluatko kokea rauhoittavia aistielämyksiä elokuvateatterissa? – Season Film Festivaalin tenniselokuvassa se o

Viime

Kohtaus,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvan

Battle of the Sexes Maximissa (Kluuvikatu 1) pe 6.4. klo 18.45 ja su 8.4. klo 21 sekä Kinopalatsissa (Kaisaniemenkatu 2) la 7.4. klo 14. Liput 10 euroa. Season Film Festival 5.–8.4.