Stephen King tunnetaan hienoista kauhukirjoista, mutta hän taitaa myös mietelauseet – Koostimme parhaat

Kauhucon Rikhardinkadun kirjastossa (Rikhardinkatu 3) la 7.4. klo 10–15.45 ja su 8.4. klo 12–17.15. Vapaa pääsy.

kirjastossa syvennytään viikonloppuna kauhukirjallisuuden maailmaan, kun Suomen H.P. Lovecraft historiallinen seura järjestää jälleen lajityypille omistetun Kauhucon-tapahtuman.Luonnollisesti ohjelmanumeroissa on huomioitu kauhukirjallisuuden kiistatta suurin sankari, jota käsitellään sekä paneelikeskustelussa että tietovisassa.Yhdysvaltalainen King on kirjallisuuden palvottu globaali supertähti, teoksillaan ja niiden filmioikeuksilla miljoonaomaisuuden kerännyt tarinankertoja, jonka ostoslistastakin saisi luultavasti käännettyä menestyselokuvan. Mutta hyytävän jännityksen ja koukuttavien käänteiden lisäksi King on tuottanut sivuille unohtumattomia elämänviisauksia ja sutkautuksia.kääntyvien lauseiden ongelma on, että ne tasapainottelevat useimmiten lattean ja tarkkaavaisen välisellä veitsenterällä. Vaikkapa brasilialainensaa osakseen jatkuvaa irvailua tyhjäntärkeistä korulauseistaan, joissa itsestäänselvyyksiä puetaan syvällisiksi. King ei ehkä ole yhtä kuuluisa mietelauseistaan kuin Coelho, mutta Kingin näpeistä ovat lähtöisin esimerkiksi nämäkin kuolemattomat viisaudet:”Me valehtelemme parhaiten silloin kun valehtelemme itsellemme” -Se”Tärkeimmät asiat ovat vaikeimpia sanoa” (Ruumis)”Joskus hiillos on parempi kuin leirinuotio” (Kuoleman käytävä)”Raukkamainen johtaja on ihmisistä vaarallisin” (Kuvun alla)”Jos koirat osaisivat lentää, kukaan ei menisi ulos ilman sateenvarjoa” -Twitter 5.8.2017.Hyvin sanottu, Stephen!