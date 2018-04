”Vaihtoehto-oikeistolla” on vaihtoehtoinen sosiaalinen media Gab, jolla on yli 440 000 käyttäjää – ja se on pullollaan vihapuhetta ja rasismia Gab markkinoi itseään sananvapauden linnakkeena. Se on vähän niin kuin Reddit aivan sen alkuaikoina. Gabiin menevätkin ne, joista nyky-Reddit on saanut tarpeekseen.