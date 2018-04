Nyt.fi

Hietalahden Kamalig tarjoaa herkullista filippiiniläistä lohturuokaa

Hietalahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palvelu

Pääruuaksi

Hietalahden kauppahalli, Lönnrotinkatu 34.Ma–ti 12–15, ke–to 12–18, pe 12–20.30, la 12–20.30.Chicken inasal & egg 12 e, pork neck adobo 12 e.kauppahallista löytyy filippiiniläistä ruokaa tarjoava Kamalig.Nimestä tulee mukava mielleyhtymä suojaisaan paikkaan: Kamalig tarkoittaa siiloa, johon filippiiniläiset säilövät satonsa. Siilojen täytyykin olla erityisen hyvin tehtyjä suojia maassa, jossa on vuosittain useita rajumyrskyjä.on ystävällistä ja filippiiniläisestä ruokakulttuurista kerrotaan mielellään. Paikka perustettiin, jotta filippiiniläisen ruoan runsaus tulisi tutummaksi. Maan ruokakulttuurissa yhdistyvätkin monen maan keittiöt: se on sekoitus espanjalaista, kiinalaista, japanilaista ja siinä on myös amerikkalaisia vaikutteita. Ravintola täyttää huhtikuussa vuoden.Listalta voi valita pieniä ruokia alkupalaksi tai pieneen nälkään. Otan Oat-Tapa nimisen annoksen alkuun. Annos on oikein maukas ja sopivan mausteinen. Huolellisesti asetellussa annoksessa on hampurilaisen tapaan kahden vaalean blinimäisen leivän välissä nyhtökauraa. Ravintolasta kerrotaankin, että ajatuksena on tarjota filippiiniläistä lohturuokaa, kuitenkin niin, että maut sopivat pohjoismaalaisten makumieltymyksiin. Annokset on myös tehty perinteisiä filippiiniläisruokia terveellisemmiksi.listalta voi valita erilaisia riisikulhoja. Erilaisia possuruokia olisi tarjolla useampikin Valitsen omaani kuitenkin kanaa, inasal chicken + egg -annoksen. Se on ravintolassa käyvien suomalaisten suosikki. Kana paistetaan tiskin takana ja siinä on mukava hieman hiiltynyt maku, aivan kuin katukeittiössä. Marinadissa maistuu inkivääri, suola, viinietikka ja pippuri. Aio­liakin on annoksen päällä tuomassa makua. Päämakuna on sitruunaruoho. Kyljessä on ke­vyesti kypsennetty muna. Annoksen päällä oleva vihreä riisimuro tuo hyvää rapeutta haarukalliseen. Annoksen punakaalisalaatissa retiisiä on pikkelöity ja viipaloitu ohuen ohueksi. Annos on herkullista lohturuokaa parhaimmillaan. Pöydässä on paljon mausteita, jos annokseen kaipaa lisää makua.Listalla on aiemmin ollut filippiiniläisiä jälkiruokia. Ne ovat tekemässä tulevaisuudessa taas paluun. Omistajat kuvailevat esimerkiksi tuhtia suklaakakkua, jota tarjoillaan yleensä syntymäpäivillä. Se kuulostaa todella lupaavalta.