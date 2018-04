Mitä jos luotettavuutesi pisteyttäisiin, ja saisit edullisempia lainoja, parempia hotellihuoneita ja vip-kohtelun lentokentällä? Kiinassa tämä on todellisuutta ja ihmiset pitävät siitä Kiinassa mobiilimaksaminen on kaikkialla, eikä käteistä juuri näe. Se on mahdollistanut myös ihmisten luotettavuuden pisteytyksen. Onko kyseessä dystopia? Ehkä, mutta asia ei todellakaan ole yksinkertainen.