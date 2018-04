Nyt.fi

Töölöläisen kahvilan Miniliciousin valoisa sisustus ihastuttaa, mutta nimen lupaamia minikakkuja sieltä ei saa

Urheilukatu 42, minilicious.fi, 044-3456666.Ma–pe 9–18, la 10–18, su 12–16.Teet ja kahvit 3–4,50 e, tuorepuristettu appelsiinimehu 4 e, mehut ja smoothiet 3,50 e, muffinssit ja kakut 3–4,20 e, kesärullat 2,90 e, täytetyt patongit 4,60–7,90 e.asia, johon Töölön Minilicious-kahvilassa kiinnittää huomiota, on sen valoisuus. Vaikka taivaalta leijailee isoja valkoisia rättejä, tulvii Urheilukadun pieneen kahvilaan ruhtinaallisesti valoa sen isosta, lähes koko kahvilan yhden sivun kokoisesta ikkunasta. Ei ole ihme, että kahvilan kaksi sohvaa katsovat suoraan kadulle.Miniliciousin alkuperäinen ajatus – joka antaa myös nimen kahvilalle – oli tarjoilla tavallista pienikokoisempia herkkuja. Suupalan kokoisia miniatyyrikakkusia ei kuitenkaan tänään ole tarjolla ja tiskin takana yksin puurtava omistaja kertoo siihen syyn – pikkukakut menevät niin no­peasti vanhaksi, ettei näin sesongin ulkopuolella kannata pitää niitä vitriinissä vanhenemassa.Kaiketi sesonki on kesällä. Tietysti kun Urheilukadulla ollaan, niin kauppa käy jalkapallo­stadionin ja Helsingin jäähallin tapahtumien aikaan.Vitriinistä löytyy kuitenkin muita maukkaita asioita, kuten pala sitruunaista porkkanakakkua ja pari pienen eclairin näköistä macaronia. Jälkimmäiset sentään ovat linjassa kahvilan teeman kanssa. Suolaisennälkään Mini­liciousin kiinalaissyntyiset omistajat tarjoilevat myös dimsum-nyyttejä ja Wonton-keittoa, sekä esimerkiksi vietnamilaisia kesäkääryleitä ja täytettyjä patonkeja.Sillä aikaa kun omistaja puristaa minulle valtavan appelsiinimehun tuoreista appelsiineista, istun katselemaan Urheilukadun ja Reijolankadun liikennettä. Näköala ei tähän vuodenaikaan ole kovin ihmeellinen ja ikkunan edessä oleva kadunpätkäkin on auki, mutta kahvilan akustinen soittolista ja mukavat sohvat tarjoavat silti rentouttavan istuskelukokemuksen. Kesällä puiden lehdet sentään tuovat urbaaniin miljööseen vehreyttä.Rehellisesti sanottuna virkistävään kokemukseeni vaikuttaa paljolti se, että saan istua yksin siistissä ja mukavasti sisustetussa kahvilassa. Kadullakaan ei juuri näy trafiikkia vaikka ollaan korttelin päässä yhdestä Helsingin tiiviimmin liikennöidystä sisääntuloväylästä. Minilicious on ollut pystyssä jo vuodesta 2016 eli asiakaskunta kuitenkin lienee olemassa, vaikka se ei minun vierailuni aikana näyttäydykään.