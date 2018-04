Nyt.fi

Suuri ketjukahvilatesti: Veimme kaksi kahvien asiantuntijaa arvioimaan Helsingin keskustan ketjukahvilat – Täs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhka

Salomaalle

Kestävän

Ketjukahvilatesti

Veimme

Fazer Cafe

Salomaa

Peräkylä

Robert’s Coffee

Valittavana

Peräkylä

Starbucks

Valittavana

Peräkylä

Espresso House

Täällä

Tilanne

Wayne’s Coffee

Tarjolla

Peräkylä