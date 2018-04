Nyt.fi

Helsingin klassikkopubi Oiva tarjoaa yllättävän hyvää pubiruokaa, joka maistuu ilman promillejakin

★★★Porthaninkatu 5, Helsinki.Ma–ti 10.30–24, ke–to 10.30–1, pe 10.30–3, la 12–3 ja su 10–1. Keittiö auki ti–pe 15–21.30 ja la 12–21.30. Lounas ma–pe 10.30–14.30. Brunssi su 10–16.Annokset 7–15 e ja lisukkeet 2–5 e. Lounas 9–10,40 e. Brunssi 22,90 e.olen istunut iltaa toisinaan, mutta syöminen on tähän asti jäänyt väliin. Nyt ruuat on tilattu, sillä on klassikkoravintola-arvion aika.Oiva jos mikä on klassikkoravintolan maineessa. Fredin laulusta tutun ravintolan nimikyltissä lukee ”jo vuodesta 1940”. Tässä se yhä porskuttaa, Porthaninkadun ja Kolmannen linjan kulmassa Kallion ytimessä.Iso ravintola koostuu avarasta pääsalista, pienemmästä puolesta ja kabinetista. Pöydissä on kulumaa menneiden iltojen jäljiltä. Mustavalkoiset valokuvat muistuttelevat vanhasta Helsingistä.Täällä on juotu ja juhlittu, mutta myös laulettu karaokea, pelattu bingoa ja katseltu näyttelyitä. Ja viime vuosina myös syöty, sillä lounasta ja brunssia on saanut jo kauemmin, ja iltakeittiö aukesi viime elokuussa. Lyhyenpuoleisella listalla on ronskia pubiruokaa – sellaista, mitä mieli tekee muutaman tuopin jälkeen.sieltä sitä ruokaa jo tuleekin!Vegenaposteluannoksen maukas seitankebab katoaa lautaselta rivakasti paprikakastikkeen saattelemana. Puolikuivatut marinoidut kirsikkatomaatit ovat raikkaita, ja paahdetuissa kikherneissä säväyttää chili. Etikkaisissa kurkuissa on mummolamainen ote.Seuralaiseni kasvispiirakka vihis on Oivan oma versio eikä kaupan tuote. Välistä löytyy seitankebabia, paistettua sipulia, kurkkumajoneesia ja porkkanaista täytettä. Makeahkoa, suolaista, rasvaista ja vähän paheellista.Vihreä salaatti on raikasta, mutta vadelmainen balsamicokastike turhan äitelää.Kuumassa pannussa pöytään kannettu lämmin Croque Oiva -leipä kylpee valkokastikkeessa. Päälle on paistettu kananmuna, ja välistä löytyy ihanan savuista palvikinkkua ja Helsingin Meijeriliikkeen Jätkäsaari-juustoa. Se onkin kiva vaihtoehto gruyèrelle.Tämähän on ihan hyvää pubiruokaa! Sitä ei tosin taida kovin moni tietää, sillä ainakaan tänä iltana muita ruokailijoita ei näy.myöhemmin selviää, että Oivan lounas on kyllä löytänyt asiakkaansa. Ruokasali on lähes täynnä, ja buffetpöytään muodostuva jono todistaa Oivan olevan aito kansankuppila: raksahousuja, tummia pukuja, farkkuja ja huppareita.Suosiota selittänee lounasbuffetin turvallinen kotoisuus. Tarjolla on rustiikkista tomaatti-vuohenjuustokeittoa, josta löytyy vähän potkuakin. Salaattipöydässä ilahduttavat napakat vihreät pavut ja kirpeä sipuli-kurkkusalaatti sekä harvinaisen terhakka porkkanaraaste.Muhkeissa lihapullissa on reilusti pippuria ja sipulia, mutta kermakastike on ehtinyt kokkaroitua. Perunamuusi taas kärsii pienestä vetisyydestä, ja pestokana on päässyt kuivumaan. Kasvispaistoksen tofukuutioista puuttui kunnollinen paistopinta, mutta idut ja linssit antoivat ruokaan ryhtiä.palata Oivaan samana iltana. Kipaisen tiskille tilaamaan makkarapannun, ankka-sliderin ja ranskanperunat jaettavaksi. ”Hyvä setti, tuosta saa taisteluvälineet”, huikkaa tarjoilija ja osoittaa haarukoita ja veitsiä.Seuralaiseni ilahtuu ankka-slideristaan. Isohkon ja laadukkaan briossin välissä on reilusti riivittyä, vaikkakin vähän kuivanpuoleista ankkaa, mutta majoneesi ja hillomainen vadelmakastike tuovat leipään mehevyyttä.”Oli se parhaita slidereita, mitä olen syönyt. Niitä on tullut cocktailtilaisuuksissa vedettyä aika paljon”, kommentoi akateemisissa kemuissa marinoitunut seuralaiseni.Omassa makkarapannussani on kaksi mausteista Wesq’s-makkaraa pientuottajalta ja reilusti paprikasalsaa, joka muistuttaa löysäksi haudutettua paprikasilppua. Annos kaipaisi rapeakuorista leipää, jota dippailla pannun pohjalle jääneeseen liemeen.Ranskalaiset paljastuvat nahkeiksi ja suolattomiksi, vaikka niiden pinta on lupaavan tummanruskea. Savumajoneesissakin voisi olla käryä rohkeammin.Open mic -ilta ravintolan toisella puolella on päässyt vauhtiin, ja tänään paikalla on etenkin runonlausujia. Tilaamme vielä Oivan ritarit, sillä haluamme kuulla lisää esityksiä. Vanhempi herra lausuu mikrofoniin jotakin uskollisista whippeteistä.”Jos mulla olisi runo kirjoitettuna, voisin käydä lausumassa sen tuolla”, sanoo seuralainen.Ritarit kannatti ottaa, sillä paistetut pullanpalat tarjottiin kinuskikastikkeen, kardemummasmetanan ja mustikkahillon kanssa. Makea kohtasi onnistuneesti vienon happamuuden, ja mustikatkin olivat aitoa tavaraa eivätkä valjuja pensasversioita.onnistuu olemaan juuri sitä, mitä se luultavasti yrittääkin olla: rento kalliolainen kansankuppila, joka tunnustaa historiansa mutta ei pidä sitä taakkana.Helsingissä voisi olla enemmänkin paikkoja, joissa voi halutessaan vain juopotella, mutta jos nälkä iskee, syödäkin jotain.Ja Oivan pubiruoka yllätti iloisesti ilman promillejakin.