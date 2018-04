Nyt.fi

Toissa viikolla sosiaalinen media riemastui ruutuhyppelystä.”Tämä sai minut poikkeuksellisen onnelliseksi”, kirjoitti muun maussa Twitter-käyttäjä Liam Kerney https://www.hs.fi/haku/?query=liam+kerney ja jakoi videon ihmisistä hyppäämästä ruutua mitä ilmeisimmin Seattlessa.Ihmiset rakastavat videota. Tässä muutama esimerkki Twitteristä:Kerneyn twiitillä on 115 000 uudelleentwiittausta, yli 220 000 tykkäystä ja videolla yli 4,2 miljoonaa katselukertaa.Video on leikattu versio alun perin Cut-nimisen Youtube-kanavan julkaisemasta kokeesta. Kanava toimii Seattlesta käsin, ja siksi oletamme, että myös video on kuvattu siellä.He piirsivät ruudut hyppelyä varten katuun ja kuvasivat ihmisiä salaa 10 tuntia selvittääkseen, kuinka moni lähtisi leikkiin.Kerney ja moni, moni muu oli oikeassa https://twitter.com/search?q=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flkearneyvideo%2Fstatus%2F984467571234795521%20&src=typd . Videosta tulee hyvä mieli, ja suu vääntyy kuin huomaamatta hymyyn ihmisten hyppelyä katsellessa.Cutin 10-tuntisessa kokeen aikana ruutujen ohi käveli 1058 ihmistä ja ruuduilla hyppeli 129 ihmistä. Toisin sanoen noin 11 prosenttia kadulla kulkeneista lähti leikkiin.Piirsimme ruudut hyppelyä varten Töölönlahden vilkkaalle jalkakäytävälle ja kuvasimme ihmisiä heidän tietämättään tunnin ajan.

Leikkiin lähti 1,4 prosenttia jalkakäytävällä tunnin aikana kulkeneista.1,4 prosenttia, neljä ihmistä ja 3,5 suoritusta.Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että videolla mainittu, New Yorkissa toteutettu ruutuhyppely ei lähtenyt alkuun minkäänlaiseen lentoon.Ruutuja voi hypellä melkein tavalla kuin tavalla, mutta ehkä yleisin tapa eli kiven heittäminen johonkin ruutuun ja tuon ruudun välttäminen (jos ei hyppää useampia kierroksia) puuttuu näistä kaikista kokeiluista.Harva kantaa kiviä taskussaan.