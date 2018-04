Nyt.fi

Pikatestissä Cafe Kruunu, joka on leppoisa kulmakuppila espanjalaisella kuorrutuksella

Vironkadun

Ilta-auringon

Käytännössä

Vironkatu 11, HelsinkiAvoinna tiistaista lauantaihin klo 15–24.Tapakset 3–8 e, viinit laseittain (12 cl) 5,90–8,20 e, pulloittain 29,90–45,90 e, oluet 5,90–8,90 e.notkelmassa Helsingin Kruununhaassa sijaitsi vuosikymmenet antikvariaatti, jonka tilalle eräänä päivänä ilmestyi alleviivatun trendikkään oloinen kahvila maukkaine kahveineen ja vaihtuvine ulkokylttiin kirjattuine hipstermottoineen.Sitten eräänä päivänä kahvilakin oli kadonnut.Viime marraskuussa paikalle avattiin tapas-baari Cafe Kruunu, jonka seinille kerätty kirppistaide ja Ikeasta kerralla hankittu sisustus eivät ole erityisen charmikkaita tai espanjalaishenkisiä, mutta eivät ikäviäkään.Monella tavalla tämä nykyinen olomuoto on mukavinta mitä kyseisessä liiketilassa on viime vuosikymmeninä ollut.ulottaessa säteensä Vironkadun kanjoniin ja lattarisoittolistan soidessa Cafe Kruunussa on hyvinkin leppoisaa.Pieneen kuppilaan ei paljon asiakaspaikkoja mahdu, pikaisella laskutoimituksella ehkä 15, ja ne täyttyvät perjantaina töiden jälkeen nopeasti. Happy hourkin olisi joka päivä kolmesta viiteen, jolloin cava ja espanjalainen lager maksavat neljä euroa, mutta vierailupäivänä suurin osa asiakkaista saapuu vasta sen päätyttyä.Tilaamme pöytään tapaksia – oliiveita, ilmakuivattua kinkkua, manchego-juustoa viikunahillolla, artisokanpohjia, lihatäytteisiä perunakroketteja ja isoja grillattuja katkarapuja valkosipulin kanssa.Nämä ovat annoksia, jotka tulevat vitriinistä tai lämpiävät baarin takana – mitään varsinaista keittiötähän Cafe Kruunussa ei ole.Oliivivalikoimassa on mustia kalamata-oliiveja ja isoja ja suorastaan lihaisia vihreitä oliiveja. Ilmakuivattua kinkkua on runsaasti, ja valkosipulin alle haudatut argentiinalaiset katkaravut ovat valtavia.Suurta jatkojalostamista näissä tapaksissa ei ole harrastettu. Oliivit ja artisokanpohjat yrttiöljyineen ovat suoraan purkista, mutta toki maukkaita siitä huolimatta. Toisaalta nämä naposteluannokset on myös hinnoiteltu maltillisesti siihen nähden, että ne eivät ole mitään yhden suupalan maistiaisia, vaan kaikista riittää jaettavaksi.Cafe Kruunu on korttelibaari, jossa on mutkattoman ystävällinen palvelu, hyvä musiikki ja pientä purtavaa kohtuuhintaisten juomien kylkeen.Viinilista on suppea – punaisia ja valkoisia on molempia neljää sorttia. Sen päälle yksi cava ja yksi samppanja sekä kaksi sherryä.Oluita löytyy espanjalaisen Estrella-lagerin lisäksi Fiskarsin panimolta, jolta on tarjolla peräti viittä eri lajia.Cafe Kruunu saa Kruununhaan ravintolavalikoiman vaikuttamaan yhä enemmän kaupunginosan kokoiselta ravintolamaailmalta, jossa jokainen paikka erottautuu jonkinlaisella maantieteellisellä erikoisuudella.Toisaalta se on kiva poikkeus lounasvetoisten ruokapaikkojen joukossa.Espanjalaisesta kuorrutuksestaan huolimatta Cafe Kruunu nimittäin profiloituu myös kulmakuppilaksi, mitä korostaa paitsi nimi, myös vaikkapa myynnissä olevat Kruununhaka-kangaskassit.