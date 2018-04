Nyt.fi

Mikä ihme on ton-ruokavalio? Messuilla tutustutaan erityisruokavalioihin

Ton

”Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lautasella-messut Messukeskuksessa (Messuaukio 1) 27.–28.4. klo 10–18, liput 10–22 e, shop.messukeskus.com