Kyllästyttävätkö perinteiset vappumeiningit? Tässä 7 muuta tapaa viettää kevään parasta juhlaa

Työväen vappu

Helsingin työväen vappu Hakaniemen torilla ja Rautatientorilla 1.5. klo 10–15.

Burleskia

Circus Mystique Fifty Shades of Glitter elokuvateatteri Rivierassa (Harjukatu 2) 30.4. Burleskinäytökset klo 18.30 ja klo 20.30. Liput 18 euroa.

Eläinterapiaa

Falkullan kotieläintila (Malminkaari 24) 30.4.–1.5. klo 10. Haltialassa eläimet ovat kesäaikaan ulkona, eli niitä pääsee ihastelemaan Wanhan Pehtoorin (Laamannintie 17)aukioloaikoina, 30.4. klo 8.30–21, 1.5. klo 9–21. Haltialassa vietetään jo sunnuntaina 29.4 klo 11–16 (säävarauksella) Kuono ry:n järjestämiä wappuhulinoita.

Leffaan

Näytösten esitysajat: finnkino.fi ja kinot.fi

Tavastialle

Jenni Vartiainen Tavastialla (Urho Kekkosen katu 4) 30.4. Liput 27–30 euroa. Keikka on loppuunvarattu.

Penkkiurheilua

Mestarien liigan välierä Yle TV2 1.5. klo 21.15.

Sano ei teineille!

K-30 Club Vappudisko Dubrovnikissa (Eerikinkatu 11) 30.4. klo 21. Liput 7 euroa.