Koostimme yhteen mahtavimmat identtiset kaksoset Nyt-liitteen sivuilta – tässä 23 tismalleen samalta näyttävää

On muutamia asioita, joista ei voi luopua.



Yksi niistä on viikoittainen ”identtiset kaksoset”. Tismalleen samalta näyttävistä ihmisistä tai asioista koostettu kuvapari, jota olemme julkaisseet Nyt-liitteen sivuilla jo vuosikymmenten ajan.



Vapun kunniaksi päätimme koostaa yhteen 23 mahtavaa identtiset kaksoset -paria, jotka on vuosien aikana julkaistu Nyt-liitteen sivuilla.



Nyt haluaisimme kuulla, mitä mieltä te olette näistä pareista. Alla pääset antamaan tähtiasteikolla arviosi jokaisesta tähän juttuun koostamastamme identtiset kaksoset -parista.



Hyvää vappua!