”Do you eat here?”Aistin lievää kummastelua ravintolan työntekijän kysymyksessä ja katseessa, kun astun sisään Alppilan Viipurinkadulla sijaitsevaan piskuiseen 2nd Taste -sushiravintolaan.Kovin montaa ruokailijaa syyskuussa avanneeseen ravintolaan ei kerralla edes mahdu. Oleellinen osa toimintaa lienevätkin mukaan otettavat annokset sekä ruoanvälityspalvelut, joiden tarroja näkyy ulko-ovessa.2nd Taste on jo kolmas samassa liiketilassa toimiva sushiravintola Vallilaan avanneen kehutun Kokoro Sushin ja Live Laugh Loven jälkeen.Jälkimmäisestä muistuttavat yhä seinän tekstikoristeet. Sisustus on muutenkin, sanotaanko, jokseenkin hassu. On huhtikuu, mutta joulupukkikoristeita pilkottaa siellä täällä. Ikkunalla on yhden valkopartanuken jatkona teinimutanttikilpikonnia, pehmoeläimiä.tekee kiinnostavan sen tausta. Ravintolaa pitää kaksi Lahdessa kansainvälistä bisnestä opiskelevaa kiinalaista. Kyseessä on kaksikon ensimmäinen oma ravintola, joka syntyi osana kouluprojektia.Opiskelua päivisin Lahdessa, alppilalaisen sushiravintolan pyörittämistä iltaisin. Mikäs siinä – yrittämisen puutteesta ei voi moittia.Pöytä täyttyy verrattain ripeästi tilaamillani annoksilla. Paikka on avannut vasta neljältä iltapäivällä, tovi sitten.Keskikokoinen kulhoannos muistuttaa yhteen syvään lautaseen sullottujen sushiainesten kekoa. Riisin jatkona on ankeriasta, lohta, surimia, avokadoa, kananmunaa, kurkkua ja merilevää nyt ainakin.Tarjoilija kehottaa välttämään soijakastikkeen lisäämistä. Kaikki tarvittava on kuulemma kulhossa valmiina. Riittää kun ainekset hämmentää ja nauttii.Suositellun ”couple setin” sijaan tilaan sushilajitelmista liekitettyä lohta, jättikatkarapua ja ankeriasta sisältävän nigiriannoksen sekä 14 palan maki- ja nigirilajitelman.Maut ovat kauttaaltaan mietoja, turhankin. Raaka-aineista ei välity lähemmässä tarkastelussa ulkonäön lupausta.Näyttävyyttä annoksissa piisaakin suutuntumaa ja makua enemmän. Niistä puuttuu laatusushille olennainen hienostunut säväys.sushia saa nykyisin monesta ravintolasta osana kokonaisuutta, tieto poikkeavan pätevästä sushipaikasta alkaa olla kallisarvoinen.2nd Tastessa kokonaisvaikutelma jää varsin keskimääräiseksi, jopa vaisuksi.Suuren ikkunan ääressä on tosin mukava istua kuin kaupunkiakvaariossa. Kolmosen ratikka hurahtaa ohi tasaisin välein.