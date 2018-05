Nyt.fi

Tiedekulman kahvila vaikuttaa yliopistolaisen olohuoneelta, mutta on avoin kaikille – ilmastoystävälliset tuot

Uuteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Valitsen

Tiedekulmaan valittiin tarkoituksella isot ikkunat, jotta mahdollisimman moni ohikulkija innostuisi piipahtamaan sisään. Tarina kerrotaan yliopiston nettisivuilla.Veikkaan silti, että iso osa kulkijoista mieltää tilan yli­opistolaisten olohuoneeksi eikä tohdi astua peremmälle.Tiedekulma tosiaan on kaikelle kansalle avoin tila, jossa järjestetään esimerkiksi yleisöluentoja ja tapahtumia. Uuden Tiedekulman avajaisia vietettiin syksyllä. Vanha, tätä pienempi Tiedekulma kuopattiin korttelin toisella puolella, ja toiminta siirtyi yliopiston uusittuun hallintorakennukseen.Katutason tila on käytännössä iso kahvila, Tiedekulma Café. Kahvilan toimintaa pyörittää Fazer. Syystä tai toisesta isännän nimeä ei ole nähtävillä missään, ei edes serveteissä.Aamuyhdeksältä kahvilassa on paikalla paljon väkeä, suurin osa ilmeisesti opiskelijoita.Hiljaisesta työskentelystä nauttiville on looseja ja pöytiä sivummalla hyörinän keskipisteestä.aamuisin tarjolla on puuro- ja rahkabaari. Pieni kuppi rahkaa päällysteineen, eli hillon ja vaikkapa siementen kera, maksaa 2,90 e, iso 3,40 e. Puurona olisi tänään mantelimaitoon valmistettu kaurapuuro (pieni kuppi puuroa 2,40 e, iso kuppi 2,90 e).Onkohan missään muussa kuppilassa käytäntönä merkitä erilleen ilmastoystävälliset tuotteet? Täällä niin tehdään. Ilmastoystävällisiä herkkuja ovat särkileipä (5,20 e) ja vegaaninen marjapiiras (pala 3,40 e).Suodatinkahvit ovat perus-Pauligia: Mundoa ja Barcelonaa.kahvin, pienen rahkan ja särkileivän. Kahvista ja rahkasta on lähtökohtaisesti turhaa etsiä isoja yllätyksiä, mutta leipä osoittautuu ihanaksi elämykseksi. Maku on tuore, pehmoinen ja sopivan suolainen. Tällainen voisi tulla vastaan keskustan hienommissakin kuppiloissa.Päivän edetessä tarjolle tulee esimerkiksi keittolounas (5,90 e). Tänään keittona on härkäpapu-porkkanakeitto. Hinnat ovat huokeita mutta eivät toki sovi tiukimpaan opiskelijabudjettiin.Kahvila on auki myös viikonloppuisin. Hiukan harmillista on, että keittoa ja salaattia ei saa edes lauantaisin. Tänne olisi nimittäin kätevää poiketa myöhäiselle lounaalle myös lapsen kanssa. Fabianinkadulta pääsee sisään esteettömästi.Joka tapauksessa piipahdus Tiedekulmaan kannattaa. Käy edes ihastelemassa kahvilatilan vaikuttavia kattoikkunoita. Niitä tuijotellessa mieli lepää kuin kirkossa – tai saunassa.