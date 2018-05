Nyt.fi

Suomi mainittu! Kansainvälinen media villiintyi suomalaisryhmän aikeesta veistää Antarktikselle 35 metriä kork

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/donald-trump-face-carved-iceberg-climate-change-is-real_uk_5ae98f40e4b06748dc8df0c7

http://thehill.com/policy/energy-environment/385633-climate-group-raising-money-to-carve-trumps-face-into-glacier