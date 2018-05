Nyt.fi

Kasvisten kuningas on jälleen täällä – testasimme parsa-annokset neljässä helsinkiläisravintolassa, tällaisia

Salaattia, risottoa, keittoa ja talonpojan eväät – kaikessa on parsaa

Parsasta

Zinnkeller

Lasipalatsi

Viisi penniä

Meripaviljonki

Pian parsanvarsi kasvaa ja on valmis korjattavaksi. Veitsen viilto mullan alle, ja parsatanko on irrotettu ja valmis pestäväksi ja kuorittavaksi ja käsiteltäväksi.toimittiin esimerkiksi vieraillessani parsasta kuuluisassa Hollannin Limburgissa huhtikuussa muutamia vuosia sitten.Pellon reunalla kulki väite, että parsa on parhaimmillaan puolen tunnin kuluessa veitsen aiheuttamasta pirskahduksesta. Tuoreen parsan tunnistaa vinkumisesta, kun tankoja hierotaan toisiaan vasten.Näkömatkan päässä oli ravintola, Hostellerie de Hamert, jonka keittiöön tuoreet, hetkeksi kylmään veteen upotetut parsat vietiin valmistettavaksi.Suomessa tilanne ei ole aivan sama. Parsa on täällä nykyään usein kaikkea muuta kuin sesonkitavaraa. Maalaismarketeistakin saa vihreää parsaa ympäri vuoden. Kääreessä lukee Peru tai México. Näissä maissa parsa on tärkeä viljely- ja vientituote.Tuote tulee kaukaa, matkustaa päiväkausia ja kunto on sen mukainen. Kääreen peittämät varren tyvet ovat usein rutikuivia ja joskus homeessa.Kevään edetessä parsa tulee Suomeen yhä lähempää. Huhtikuussa alkuperämaa on jo Euroopassa, ensin ovat vuorossa Espanja ja Kreikka. Mutta matka on edelleen pitkä. Jopa Hollannin ja Saksan pelloilta kauppoihin ja ravintoloihin se on parisen vuorokautta.Hinnoissa on haitaria. Kelvollista vihreää parsaa saa puolen kilon nipun parilla, kolmella eurolla. Näinä päivinä kauppoihin tulleesta valkoisesta parsasta joutuu maksamaan moninkertaisia hintoja.parsa on kevään tunnepitoinen kausiherkku. Perinteinen parsakauden alkutöräys torvisoiton kera on huhtikuun toinen torstai. Parsan kunniaksi rustataan myös runoja.Tänä vuonna eteläistä Eurooppaa myöten kolea kevät on lisännyt herkun haluttavuutta. Perinteisesti parsakausi päättyy kesäpäivän seisaukseen, lähelle meikäläistä juhannusta.Varsinkin Brysselin kansainvälisissä piireissä parsajuhlat ovat suosiossa. Ehkä sieltä tapa on levinnyt Suomeen.Valkoinen parsa on kauden arvostettu herkku varsinkin Saksassa ja Hollannissa. Niin kuin Limburgin pelloilla kävi selväksi, sen viljelyyn tarvitaan työvoimaa, ja se näkyy hinnoissa. Jotta parsa pysyisi vaaleana, sitä on varjeltava valolta. Jo muutama minuutti valoa riittää muuttamaan parsan ensin punertavaksi ja sitten vihertäväksi.Valkoisen parsan juurakot peitetään korkeilla multaharjanteilla. Satoa korjataan aikaisin aamulla ja myöhään illalla, käsin. Siitä eteenpäin koneet, liukuhihnat ja pakkauslaitteet, saavat ylivallan. Ne lajittelevat ja kuorivatkin parsan ja pakkaavat sen laiskan kuluttajan iloksi tyhjiöpakkauksiin.parsaa syödään perinteiseen tapaan, päälle valellaan vain sakeaa voikastiketta. Vielä vanhempi perinne on nauttia parsa tukevana talonpojan eväinä. Parsan kanssa lautaselle on tällöin ladottu kinkkuviipaleita, perunanlohkoja, kananmunaa. Kastiketta on kauhakaupalla.Uudet vaikutteet ovat tuoneet parsan seuralaisiksi vuohenjuustoa ja kirpeää punasalaattia. Tai ylellistä hummeria ja kampasimpukoita. Hollantilaisravintolan listalla on myös vasikkaa ja ankkaa. Palan painike on useimmiten kuivaa valkoviiniä.Parsasta voi ottaa kaiken talteen. Tuoreestakin valkoisesta parsasta poistuu kuorittaessa jopa kolmasosa painosta. Kiharat kuoriröykkiöt ja katkaistut varrennysät kelpaavat herkullisen parsakeiton aineksiksi.väri ja maku herättävät tunteita ja luovat koulukuntia. Ranskalaiset tykkäävät, kun parsannuppu punertaa hieman. Italiassa parsat saadaan jollakin konstilla sinipunerviksi.Viljeltyä parsaa hennompi mutta tiukemman makuinen villiparsa on kaikkein nirsoimpien harrastajien suosiossa. Se kasvaa Keski- ja Etelä-Euroopassa hiekkaisissa rinteissä ja rannoilla, ja sitä kerätään kontallaan.Anglosaksisissa maissa, Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa, rouhea ja kestävä vihreä parsa on suosituinta, ainoa oikea. Sen viljely, käsittely ja säilytys on vähemmän vaativaa. Valkoista vahvempi maku on kokkien ja kuluttajien mieleen.juhlakauden ilmiö on myös parsalle kehitetty välineistö. Kokkipuotien mainoksista voisi päätellä, ettei ilman korkeaa pönttömäistä parsakattilaa tule toimeen.Omat kapineensa on valkoisen parsan tiukan kuoren poistamiseenkin, mutta tavallinen keittiön kuorimaveitsi käy hyvin. Tarjolla on myös erilaisia pihtejä, parsahaarukoita ja tietenkin keväisen vihreitä tekstiilejä.Parsakattilalla on puolensa. Siinä helposti katkeavat parsannuput kypsyvät keitinveden höyryssä. Saman tarkoituksen ajaa kylläkin myös mikä tahansa korkeareunainen kattila.Eikä kukaan kiellä keittämästä parsantankoja lappeellaan pannussa tai padassa. Niin toimitaan useissa ravintoloissa, kun parsaa on suuria määriä. Hyvin kypsyvät.Keski-Euroopan parsakausi kesäkuussa päättyy, Suomessa se on vasta päässyt alkamaan. Melkein samoihin aikoihin valmistuvat meillä parsan kilpailijoiksi varhaisperunat.Suomessa on viljelty parsaa ainakin 1700-luvulta alkaen. Syötäviä ovat parsan juurakon versot. Meillä viljellään enimmäkseen vihreää parsaa, vaikka viljelyoppaat kertovatkin niksejä valkoisen parsan viljelyyn. Taimien päälle kasataan röykkiöittäin hiekkamultaa. Korjuu tapahtuu ennen kuin versot ehtivät pintaan.Varsinkin siemenestä parsa on tuskallisen hidas kasvatettava. Valmiina ostetun juurakonkin ensimmäistä satoa joutuu yleensä odottamaan nelisen vuotta istutuksesta.Harsomaiset parsanvarret kasvavat kesän mittaan ja näyttävät jotenkin tutuilta. Niitä on iät ajat käytetty kukkakaupoissa kukkakimppujen leikkovihreänä. Niistä on käytetty asparagus-nimeä. Suomenkielinenkin nimi on löytynyt: hienohelma.Parsa on tuhansia vuosia vanha viljelykasvi. Se oli esimerkiksi muinaisten kreikkalaisten suosima lemmenrohto ja lääke. Parsaa on käytetty lääkkeenä munuaisten toiminnan edistäjänä, diureettina. Parsan purija haistaakin sen vaikutuksen jo seuraavalla vessakäynnillä.on tullut villitys myös Helsingissä. Parsaviikkoja vietetään paitsi hienoissa ravintoloissa, ihan lähiökapakoissakin. Yksin S-ryhmällä on täällä noin 30:ssä ravintolassa teemaviikot.Parsaa saa keitettynä, paistettuna ja grillattuna. Sitä on kuin lisäkkeenä erilaisissa mielikuvituksellisissa ruuissa. Onpa ihan raakanakin salaatissa.Saksalaisesta perinneruuasta innostunut perheravintola elää vuoden huippua parsa-aikaan. Asiakkaita tulee yleensä kauempaakin herkuttelemaan Keski-Euroopassa suosituinta valkoista ja tukevaa parsaa.Kylmä kevät viivytti kasvukautta juuri siellä. Tämäkin ravintola joutui lykkäämään parsaviikkojensa alkua parikin kertaa.Vasta viime viikon torstaina voitiin kertoa kyselijöille, että parsat ovat saapuneet taatulta toimittajalta Keski-Saksasta ja saadaan perjantaina pöytään.Perjantaina joka pöydässä syötiinkin parsaa. Parsa-aterian aluksi täällä tuodaan pieni lasillinen, ”shotti”, parsalientä antamaan viitteitä makumaailmasta.Lista koostuu tukevista annoksista. Parsan seuraksi saa jopa saksanhirven ulkofileetä. Mukana on poikkeuksetta varhaisperunoita, jotka vielä tähän aikaan eivät ole kovin maukkaita.Maukas ja moitteeton oli Schwarzwaldin kinkkuun kääritty parmesaanilla maustettu parsa (20 e). Tuoreus ja täsmällinen keittoaika maistuivat.Viinisuositus tuli isännältä empimättä: Grauer Burgunder Rheinessen.Parsaviikoilla on täällä perinteitä. Huipputyylikäs miljöö jaksaa ilahduttaa, samoin palvelu.Täältä saa esimerkiksi usein unohdettua parsarisottoa. Paahdetun kampasimpukan kanssa se oli täysosuma (28,50 e). Enemmän varauksia herätti salaatti, jossa raa’aksi jätetty parsa oli sivuosassa, runsaiden saksanpähkinöiden, endiivin ja Västerbotten juuston murusten kanssa (14/19 e).Talonpojan eväät on viety täällä vielä ylimmälle ähkyasteelle. Parsapaletti (42 e): Syö niin paljon parsaa kuin haluat ja lisäksi katkarapuskagenia, savulohta, muikunmätimoussea, maalaiskinkkua ja uppomunaa. Ja kaiken päälle valeltuna hollandaisekastiketta.Pimeässä olutravintolassa hanarivistön katveessa saa yllättävän hyviä ja kekseliäitä parsa-annoksia tavanomaisen kinkkukääreen lisäksi. 1956 perustettu ravintola sijaitsee Töölön tullin kupeessa.Simpukoita ja parsaa uitetaan oluen makuisessa simpukkaliemessä (13,50 e).Kuha-annokseen kuuluu onnistunut spelttiparsarisotto (27,50 e).Parsalistalla on klassinen annos: parsaa hollandaisekastikkeen kanssa tai uppomunalla ja savustetulla mädillä täydennettynä (alkuruokana 11,50/12 e). Merellisessä miljöössä tuntui sopivalta valita pitkältä listalta parsakeitto, paistetut kampasimpukat ja merileväsalsa (15,50 e).Levä teki sopasta aika suolaisen. Sunnuntainen brunssi tarjoaa parsaa keitettynä, marinoituna, munakokkelia höysteenä ja salaatissa erilaisine tykötarpeineen (34,50 e).