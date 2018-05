Nyt.fi

Mamma Mia! tulee nyt suomenkielisenä – listasimme viisi asiaa, jotka musikaalista pitää tietää

1. Tarina: isää etsimässä

2. Suosion syy: vahvat naiset?

3. Erikoista: valtava koneisto

4. Suomi-biisit: herkistävää tavaraa

5. Esityspaikka: kestääkö katsomo?

Mamma Mia! Messukeskuksen Amfi-teatterissa (Messuaukio 1). Ensi-ilta pe 4.5. klo 19. Esitykset jatkuvat 2.6. saakka. Liput 49–89 e. Ohjaus Paul Garrington. Pääosissa muiden muassa Laura Voutilainen, Petra Pääkkönen ja Nina Tapio.