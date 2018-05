Nyt.fi

Pikatestissä Kahvila Vääksy, jossa käy lounasaikaan kuhina – parasta on keitto

Vääksyntie 2Avoinna ma–to klo 7–18 ja pe klo 7–16. Lounas tarjolla ma–pe klo 10.30–13.30Lounas 6,50–10,40 e, kahvi 2,10 e, caffe latte 3,55 e, raakakakkupalanen 3,95 e, korvapuusti 2,60 e.Vuoden alussa vallilalaiset saivat ilouutisia, sillä alueelle avautui uusi kahvila. Hyvistä paikoista ehtikin olla hetken jopa pulaa.Monen rakastama Suvanto-kahvila lopetti toimintansa yllättäen toissa syksynä, ja Suvantoa seurannut Melt on sekin sulkenut ovensa. Huhtikuun lopulla tilaan tosin ilmestyi Sidney's-niminen viinibaari, josta saa myös esimerkiksi brunssia.Uusi paikka, Kahvila Vääksy, avattiin kivenheiton päähän entisistä suosikeista. Nimen perusteella Vääksy kuulostaa mummolatunnelmaiselta puutaloidylliltä. Se kuitenkin sijaitsee OP-finanssiryhmän pääkonttorin kivijalassa ”Vallilan Wall Streetin” ytimessä. Parissa vuodessa alueelle on muodostunut alan toimijoiden keskittymä, mistä lempinimi juontuu.Vääksy on työpaikkaravintoloistaan tunnetun Antell-ketjun paikka, ja näköhavaintojen perusteella tämäkin toimii monen pankkilaisen lounasruokalana. Kuka vain on kuitenkin tervetullut lounaalle tai kahville.Paikan valoisa ja moderni sisustus yhdistää harmaan kivilattian hauskoihin puunvärisiin yksityiskohtiin, kuten Muuton tunnistettaviin Dots-ripustimiin. Lähes huoneenkorkuiset ikkunat avautuvat vilkkaasti liikennöidylle Teollisuuskadulle.Vääksystä saa aamiaista, päivällä kevyttä lounasta. Saavun paikalle nälkäisenä yhdentoista maissa, puoli tuntia lounasajan alkamisen jälkeen.Meneillään on kunnon kuhina, eikä vapaita pöytiä ole näkösällä. Valittavana on kolme vaihtoehtoa: salaatti- ja leipäpöytä (6,50 e), keitto ja leipäpöytä (6,50 e) tai salaatti- ja leipäpöytä sekä keitto (10,40 e).Otan salaatin, leivät ja keiton, joka on tänään kukkakaalisosekeittoa. Salaattipöydässä tarjolla on esimerkiksi mustapapuja, katkarapuaiolia, viininlehtikääryleitä ja maissisalsaa.Kaikki on oikein maukasta. Parasta on keitto! Kerrankin saa sosekeittoa, joka maistuu selkeästi pääraaka-aineeltaan eikä vain kermalta.kyllä mietityttää täälläkin, että testataanko linjastoperiaatteella toimivissa paikoissa etukäteen systeemin toimivuutta. Monesti ongelmana on, että linjastoon valittu logiikka vaikeuttaa asiakkaan elämää. Vääksyn linjastossa vesi pitäisi ottaa ennen kuin on saanut käteensä tarjottimen ja leipäpöydässä levite on tarjolla ennen leipää.Laskutilaa tarjottimelle on ylipäätään niukasti, ja törmäilyjä muiden kanssa tulee.Vilkkain lounasruuhka hellittää puoli yhteen mennessä. Alkuiltapäivällä Vääksyssä vallitsee suorastaan uneliaan rauhallinen tunnelma. On hyvä hetki nauttia kahvi (kahvit toimittaa Kaffa Roastery) ja makoisa joskin vähän kuiva korvapuusti omasta leipomosta.Kahvilan sijainti näkyy hauskasti tuotteissa: kylmävitriinissä on kaupan Kolikko-, Sekki- ja Pörssi-nimiset smoothiet.