Nyt.fi

Pienpanimoiden omat brändätyt ravintolat ovat nyt alan kuumin trendi – Listasimme suomalaiset pienpanimobaarit

Pienpanimo-oluiden

Craft-panimoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pienpanimot

Pienpanimoiden

”Lisäksi

Näissä kannattaa poiketa

Ravintola Fat Lizard

Tietotie 1, Otaniemi, Espoo. Avoinna su–to 10.30–24, pe–la 10.30–4.

Ravintola Panema

Helsinginkatu 11, Helsinki. Avoinna ma–ti 15–24, ke–to 15–01, pe–la 15–2, su 15–23.

BrewDog Helsinki

Tarkk’ampujankatu 20, Helsinki. Avoinna ma–ti 14–24, ke–to 14–1, pe 14–2, la 12–2, su 15–23.

Stadin Panimobaari

Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, Helsinki. Avoinna ti–to 15.30–23, pe–la 15.30–2.

Sori Tap Room

Vuorikatu 16, Helsinki. Avoinna: ma–to 11–24, pe 11–2, la 12–2, su 12–22.

Muista myös nämä