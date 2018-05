Nyt.fi

Uudessa näytelmässä etäisesti Suomea muistuttava maa on muuttunut totalitaristiseksi valtioksi, joka sortaa ka

Pelottavia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulevaisuutta

Rahim

Jotain

2081 - Isoveli valvoo Ryhmäteatterissa (Helsinginkatu 25) 14.5., 15.5. (ennakot), 16.5. (ensi-ilta). Esityksiä 30.5. asti. Liput 10–15 e www.ryhmateatteri.fi http://www.ryhmateatteri.fi