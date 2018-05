Nyt.fi

Pikatestissä julkkiskokin ohjelmassa uudistunut vegekahvila Verso – lounas onnistuu väistämään perinteiset kas

Kahvila Verso

Herttoniemeläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Versosta

Telkkariohjelmassa

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.