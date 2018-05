Nyt.fi

Youtube julkaisi uuden Karate Kid -tv-sarjan – Nyt se tekee historiaa ja on suositumpi kuin mikään muu nettisa

Cobra Kai nähtävissä Youtubessa maksullisena https://www.youtube.com/channel/UCe9DTWmhhxeKyYHL4mldGcA/videos . Kaksi ensimmäistä jaksoa nähtävissä ilmaiseksi.