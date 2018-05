Nyt.fi

Pikatestissä Kurvin uusi ravintola, josta saa mietittyjä drinkkejä ja kekseliäitä pikkuruokia

Portaat

Pelkistetyllä

Kulmavuorenkatu 2, 050-5339521.Ma 16–2, ti–to 16–24, pe–la 16–2.Härkäpapu ragu & polenta10 e, tartar 9 e.vievät alas tunnelmalliseen ja hämärään ravintolasaliin. Asiakkaita on, ja vaikuttaakin siltä, että myös moni muu on saanut saman idean tulla katsomaan perjantai-iltana töiden jälkeen uutta ja vain hetken auki ollutta The Bull & The Firm -ravintolaa.Asiakaspaikkoja on yli neljäkymmentä. Salin perällä on yksi sohvaryhmä, johon suuntaamme istumaan mukavasti. Aloitamme tutkimisen cocktail-listalta. Otamme Aperol Spritzit ja kilistämme raikkaan makuisilla juomilla. Teemme päätöksen kokeilla seuraavalla kerralla listan vermuttipohjaisia drinkkejä.ruokalistalla on kiinnostavia ja trendikkäitä vaihtoehtoja. Maistelemme alkupalaksi oliiveja ja sen lisäksi parsaa hollandaise-kastikkeessa, jonka täyteläisestä mausta pidämme. Ravintolan suosituimmaksi annokseksi on noussut lohi ja avokado, mutta haluamme valita harvemmin tarjolla olevia vaihtoehtoja. Otamme tartaria ja härkäpapu-ragun polentalla.Vaikka väkeä on, annokset tulevat todella nopeasti. Ne ovat kooltaan pieniä, mukavia maisteluannoksia kuulumisten vaihdon lomaan. Kun annokset on tuotu pöytään, viereen istahdetaan kertomaan perusteellisesti niistä.Ragu on täysin vegaaninen. Härkäpavuilla on tomaattipohjainen kastike ja polenta on keitetty kasvisliemeen. Maku on oikein pehmeä, se selittyy varmaankin mantelimaidolla, jota on joukossa.Päällä on porkkanaketsuppia ja paahdettuja cashewpähkinöitä ja manteleita. Ne tuovat rapeutta – annos on oikein kekseliäs.Murea tartar ei jää kakkoseksi, sen joukossa on piparjuurimajoneesia, kypsytettyä punajuurta ja pikkelöityä sinapinsiementä. Yhdistelmä on maultaan makea.Listan kerrotaan vaihtelevan, tarkoituksena on hyödyntää sesonkia. Vegaanit halutaan huomioida jatkossakin. Lopuksi otamme vielä listan jälkiruoan, toscakakkua ja jogurttia. Makupari on mitä mainioin.Ravintolaa on pyörittämässä samoja ihmisiä kuin Fabianinkadulla toimivassa suositussa Bar Runarissa. The Bull & The Firm on haluttu perustaa jo pitkään, onneksi se nyt on pystyssä, sillä koko illan on helppo olla ja viihtyä ammattitaitoisissa käsissä.