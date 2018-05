Nyt.fi

Ensimmäisellä keikallaan Iisa pelkäsi kuollakseen esiintymistä – ”Ajattelin, että jos se ei onnistu, niin minä

Semifinalin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna

Maaliskuussa

Reginan

Kun

Musiikki

Pajulan