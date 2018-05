Homomiesten tuoreesta ja pahimmillaan vaarallisesta seksitrendistä on kohistu maailmalla jo vuosia, mutta Suomessa se on noussut esille vasta nyt – tästä on kyse chemsexissä Chemsex on sana, joka on noussut vasta aivan viime aikoina esille Suomessa, vaikka maailmalla se on ollut yleinen aihe jo suuren osan 2010-luvusta. Mistä ilmiössä on kyse?