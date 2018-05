Nyt.fi

Tässä on Suomenlinnan paras pullapaikka – Harvoin kahvilassa tulee mieleen, että vähempikin riittäisi

Suomenlinna C 10, 040-5356610.Avoinna ti–su klo 10–17, kesäkuusta lähtien ma–su klo 10–18.Kahvi 3 e, americano 3,50 e, täytetty leipä 6,50 e, korvapuusti 3,50 e, kakkupala 5,90, pillimehu 2,20 e.uutisia kaikille kesänviettäjille: Suomenlinnaan avattiin alkuvuodesta uusi kahvila, Cafe Silo.Tulokas sijaitsee venäläisessä kauppiaskorttelissa päälaiturin lähistöllä. Ensimmäinen ajatus on, että onpa söpö rakennus. Toinen, että tässähän voi kätevästi pysähtyä nauttimaan kahvit – ja jatkaa sitten kuohujuomapainotteiselle piknikille sisemmäs saareen.Suomenlinnaan tosin kannattaa myös ”pelkän” kahvilareissun vuoksi. Tarjoilut ovat kolmella sanalla sanottuna ihan älyttömän hyvät. Suuri osa herkuista on valmistettu itse paikan päällä.Asian laidan tekee selväksi jo pullantuoksu, joka leijailee vastaan ovella. Tiskillä varmistuu, että pullat on tänäkin aamuna leivottu omassa keittiössä.Korvapuustien ja voisilmäpullien lisäksi tarjolla on esimerkiksi appelsiinirosmariinikakkua ja lohileipiä. Lohen, kurkkusiivujen ja marinoidun punasipulin alla pötköttelevä ruisleipä on, kuinkas muuten, itse tehty.Soppalounastakin saisi, vaikka on lauantai. Päivän keittona on linssikeitto.Me olemme lounaamme jo nauttineet. Valitsemme kahvien oheen pullat kumpaakin sorttia sekä palasen appelsiinirosmariinikakkua. Pullat ovat odotetusti umpituoreita ja meheviä, mutta suurimman vaikutuksen taitaa tehdä herkullinen kakku. Kuten kaveriperheessä sanotaan, palanen on ”nepsynyt” eli maukkaaksi kostunut.Tarjoilujen esillepano on kaunis ja harkittu, palvelu tiskin takana sydämellistä.puhelimessa selviää, että Silosta olisi kerrottavana tarina jos toinenkin. Kahvilan omistaa pariskuntaja. Päävastuussa kahvilan pyörittämisestä on Henna Väänänen, vastikään leipurikondiittoriksi hypännyt teo­logian maisteri.Kahvilan nimi ja ruisleivissä käytetty juuri tulevat suvun maatilalta Viitasaarelta. Siellä on Silo-niminen tila, jonka 30 vuotta käyttämättömänä ollut vanha juuri on herätetty henkiin kahvilaa varten.kevään ensimmäinen lämmin päivä, joten istahdamme kahveinemme ulos. Kahvilan edessä on sympaattinen parin pöydän terassi, joka tullee täyttymään tasaisesti syksyn viileyteen saakka.Harvoin kahvilassa tulee mieleen, että vähempikin riittäisi. Silossa ajatus käy mielessä, hyvällä tavalla. Nättiin kahvilaan riittäisi varmasti tulijoita, vaikka pullat olisivatkin pakkasesta, leivät kaupasta ja lounassoppaa tarjolla vain arkena.Silossa kaikki on viimeisen päälle mietittyä, ja se on ihanaa. Aurinkoisella terassilla sielua lämmittää kokemus siitä, kuinka asiakasta roposineen oikeasti arvostetaan.Kesä on alkanut, menkää saareen kahvilaan!