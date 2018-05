Nyt.fi

Daniel Lehtonen alkoi haukkua naisia ja nousi julkisuuteen vihattuna Bile-Danina – Nyt ”parannuksen tehnyt” Le

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttua muokattu 11.40: Lisätty tieto, että Facebookissa levinnyt video on Tucker Carlson Tonight -ohjelmasta.