Kolumni: ”Tolkun ihmiset” kannattavat demokratiaa vähemmän kuin ”ääripäät” Euroopassa ja USA:ssa, sanoo uusi a

”Ensimmäinen kuuluu seuraavasti: asiat, jotka ovat yhteisiä kaikille ihmisille, ovat tärkeämpiä kuin kenenkään omat asiat. Tavalliset asiat ovat arvokkaampia kuin erikoiset; itse asiassa ne ovat erikoisempia. Ihminen on pelottavampi kuin ihmiset, paljon oudompi. Ihmisyyden ihmeen tajuamisen pitäisi olla meistä elähdyttävämpää kuin mitkään vallan, älyn, taiteen tai sivilisaation taikatemput konsanaan. Pelkän kaksijalkaisen ihmisen pitäisi tuntua sydäntäsärkevämmältä kuin yksikään musiikkikappale, sävähdyttämmältä kuin yksikään pilapiirros. Kuoleminen on vielä traagisempaa kuin nälkään kuoleminen. Nenä on vielä hullunkurisempi kuin normandialainen nenä.”

”Poliittinen vaisto tai halu kuuluu niihin asioihin, jotka ihmisiä yhdistävät. Rakastuminen on runollisempaa kuin runoileminen. Demokratian kantana on, että hallinto (joka helpottaa heimon johtamista) muistuttaa pikemminkin rakastumista kuin runoilemista. Sitä ei voi verrata urkujen soittamiseen kirkossa, pergamentille maalaamiseen, Pohjoisnavan löytämiseen, silmukan tekemiseen, Astronomer Royalina olemiseen eikä muihinkaan vastaaviin toimiin. Tuollaisia asioita emme nimittäin tahdo kenenkään tekevän ollenkaan, ellei niitä tehdä hyvin. Hallitsemista voisi sen sijaan verrata siihen, että kirjoittaa itse omat rakkauskirjeensä tai niistää itse oman nenänsä. Tuollaiset asiat tahdomme itse kunkin tekevän itse, vaikka ne tulisivatkin tehtyä huonosti. En ota kantaa siihen, ovatko nämä käsitykset päteviä. Tiedän kyllä, että jotkut nykyaikaiset tahtoisivat jättää vaimonsa valinnan tiedemiesten tehtäväksi ja pian he varmaankin pyytävät sairaanhoitajia niistämään nenänsä. Toteanpa vain, että ihmisillä on taju ihmiselämään universaalisti kuuluvista toiminnoista ja että demokratia lukee hallitsemisen siihen joukkoon.”