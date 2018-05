Nyt.fi

Uusin käyttäytymis­villitys on oman mukavuusalueen maksimointi – kokeilimme viikon ajan, miltä tuntuu olla its

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

Lauantai

Sunnuntai