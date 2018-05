Nyt.fi

HBO:n hittisarja tarjoaa jälleen loistavan jakson mahtavalla lopetuksella – kääntääkö se vihdoin Westworld-huu

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005662663.html

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005671584.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1) Dolores ja Teddy.

2) Charlotte Hale, Ashley Stubbs, Peter Abernathy ja Coughlin.

3) Bernard ja Elsie.

4) Maeve ja Shogun World.

5) Mies mustissa ja Emily.