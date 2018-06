Nyt.fi

Pompejista löytyi kiven alle jäänyt luuranko, ja nyt vuonna 79 kuollut mies on internet-kuuluisuus

Kiven alle jääneen miehen huomautettiin olevan yhtä huono-onninen kuin piirroshahmo Kelju K. Kojootti:

Eräs Twitter-käyttäjä on löytänyt luurangon tilanteesta huomattavaa yhtäläisyyttä seikkailuelokuvien klassikkohahmon Indiana Jonesin kanssa:

Luurangon tilanne vaikutti monien mielestä samaistuttavalta esimerkiksi maanantai-aamuisin tai muina elämän vaikeina hetkinä: