Juustoravintola, raju bistro ja pakkausjätettä vihaava Nolla – Helsingissä on ravintolabuumi, ja kokosimme 16

Tänä vuonna Helsinkiin on avautunut paljon uusia ravintoloita, joilla on selkeä oma juttunsa. Vielä jokin aika sitten ei olisi uskonut, että esimerkiksi juustoihin keskittyvälle paikalle on riittävästi kysyntää. Ravintolainnostuksessa on kysymys monesta asiasta. Syöminen on cool.