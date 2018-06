Nyt.fi

Kaisaniemen jättilumme ei kukkinut viime yönä, vaikka 800 vierasta odotti – mutta onneksi tilanne ei ole niin

Tylsää!

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varoitus: juttu spoilaa erään kohtauksen kyseisestä elokuvasta!

Onneksi Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan lumpeen puhkeamista odottaneille tilanne ei ole yhtä kurja kuin Ville Vallattoman herra Karjuselle.