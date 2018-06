Nyt.fi

Westworldin kakkoskauden seitsemännessä jaksossa oli liikaa halpaa kerrontaa, mutta ainakin tarinaa punotaan v

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005662663.html

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005671584.html

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005680750.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://en.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina