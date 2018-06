Nyt.fi

Hakaniemen kauppahallin uusi ravintola satsaa kasvislounaisiin, ja pikatesti­kokemus on suorastaan riemastutta

Roots Kitchen Hakaniemi

Roots Kitchen

Hakaniemen torikatu 1Ma–pe 8–18, la 8–16.Lounaat 7,20–13 e. Brunssilautaset 12 ja 18 e. Arkiaamiainen 8,50 e.on tunnettu Turun kauppahallin hyvänä kasvisravintolana. Nyt paikka on laajentanut Helsinkiin ja varsin sopivalta kuulostavaan sijaintiin.Hakaniemen hallin väistötilan tai lasihallin ytimeen avannut Roots Kitchen Hakaniemi satsaa kasvislounaisiin, joita on tarjolla arkisin yhdestätoista kuuteen asti – palkitsevaa myöhäisten lounaiden ystäville.Maanantaista torstaihin tarjolla on keittoa, salaattia ja lämmintä ruokaa sekä ainakin yksi vegaanivaihtoehto.Kahvi tai tee kuuluvat hintaan.Perjantaisin ravintola tarjoaa "burgermaniaa", lauantaisin kahden kokoista mezelautastyylistä brunssia ja arkiaamuisin aamiaiskokonaisuuksia.Hakaniemen työpaikkojen, kulkureittien ja punavihreän kasviskuplan seassa kysyntää luulisi näistä lähtökohdista löytyvän.paikka on todella viehättävä – on vanhoja koulutuoleja, kauppahalliin sopivia puisia pöytätasoja, vintage­fiilistä, iloista eläin­aiheista paneelia ja energisoivan keltainen kaakelointi tiskin takana, jossa ruoat syntyvät miellyttävästi näkyvillä.Lounasta odotellessa voi maistella paikan päällä aamulla leivottua leipää sekä tahnaa, tällä erää erinomaista punajuurihummusta.saapuvista valloittavan näköisistä annoksista välittyy, ettei yrteissä ja laadukkaissa aineksissa ole pihistelty.Punainen kookos-currykeitto sienillä, tofulla ja vehnänuudeleilla jatkettuna on täyteläisen raikkaan mausteinen ja pehmeän täyttävä – sekä varsin edullinen (7,20 e). Keiton tuoksu suorastaan huumaa.Sympaattisesti torin vihanneksista sekä pähkinöistä, kvinoasta ja yrteistä rakennettu salaatti on myös todella hyvä, runsas ja rapea.Erityiskiitos paahdetusta parsakaalista.Nepalilainen chaat-katuruokamukaelma eli curry basmatiriisilla, jugurttikastikkeella ja samosalla jatkettuna ei aivan yllä salaatin ja keiton tasolle. Päivän arvokkain, silti maltillisen hintainen annos (10,40 e) jää koon puolesta hivenen niukaksi ainakin verrattuna testipäivän toisiin anteliaisiin annoksiin.ei jätä olennaista toivomisen varaa, vaan kokemus on hinta-laatusuhteen ja yleisen miellyttävyyden osalta todella ilahduttava, suorastaan riemastuttava.Sopii toivoa, että paikka on tullut näille kulmille jäädäkseen – myös silloin, kun vanhan hallin remontin pitäisi muutaman vuoden päästä valmistua.