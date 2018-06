Nyt.fi

Helsinki-päivänä järjestetään tuhannen hengen suurillallinen – nopeimmille tarjolla vielä lippuja

Helsinki-päivä 12.6. Kaikki tapahtumat löytyvät osoitteesta www.helsinkipaiva.fi.

12.6. vietetään Helsinki-päivää perinteisin menoin. Pormestari tarjoaa aamukahvit. Kaisaniemen ilmaiskonsertissa viihdyttävät Elastinen, Apulanta ja moni muu. Museot ja yleensä suljetut arvorakennukset järjestävät avoimia ovia ja opastettuja kierroksia.Tänäkin vuonna keräännytään Esplanadin puistoon kaupunkilaisten yhteisille illalliskutsuille.kerran vuonna 2013 järjestetty Illallinen Helsingin taivaan alla -tapahtuma tuo tuolit ja pitkät pöydät valkoisine liinoineen.Vieraiden vastuulla ovat muut illallistarpeet eli ruoka, juoma, astiat ja aterimet. Taustalla on muun muassa Siivouspäivästä ja Nappi naapuri -palvelusta tuttu Yhteismaa-järjestö.vuosina hillittömän suosion saanut tapahtuma on osallistujille ilmainen, mutta lippuja on vain rajatusti. Nyt tarkkana siis, jos mieli halajaa aterioimaan kyynärpää kanssakaupunkilaisen kyynärpäässä.Ensimmäiset 800 lippua nimittäin menivät tapahtuman verkkosivuilla toukokuussa yhdessä minuutissa, mutta jaossa on vielä 200 paikkaa. Niitä on saatavilla tänään perjantaina 8. 6. kello yhdeksästä eteenpäin Helsingin kaupungintalon Virka-infossa (Pohjoisesplanadi 11–13).varauksella saa enintään yhden pöydän, johon mahtuu kuusi tai tiivistämällä kahdeksan henkeä.Jos pöydät kuitenkin ennättävät täyttyä, ei hätää. Elokuussa vietetään nimittäin Illallinen kaikkialla -tapahtumaa, jolloin ympäri Suomea voi kattaa pöydän kaupungin yhteiseen tilaan ja kutsua kaverit illastamaan.