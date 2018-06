Se on totta: kun ihminen vanhenee, musamaku lipsuu helposti kohti kammottavaa AOR:ia eli ”aikuisrokkia” – tämä 20-vuotias festari lupaa lieventää keski-iän kriisiä

Nyt.fi

Se on totta: kun ihminen vanhenee, musamaku lipsuu helposti kohti kammottavaa AOR:ia eli ”aikuisrokkia” – tämä

Aikuisrock

Suomessa

Räyhärockin

Räyhärock Virgin Oil Co.:ssa la 9.6.

eli AOR (Adult Oriented Rock) on löyhärajainen musiikkityyli, joka ei ole kovin hyvässä maineessa. Se on nimensä mukaisesti varttuneemmalle väelle suunnattua rockmusiikkia, jonka ominaispiirteitä ovat seesteisyys ja hiotut kulmat.Aikuisrock ei rämise, riko rajoja tai ärsytä. Se soljuu mukavasti korvasta sisään – ja tyylisuuntaa kritisoivien mielestä myös jälkiä jättämättä korvasta ulos.AOR on rockestetiikan vallankumouksellisuuteen ja kuvainraastamiseen uskovien mielestä musiikkia, jota keski-ikäiset setämiehet ja tätinaiset kuuntelevat, koska he ovat liian konservatiivisia ja sovinnaisia kuuntelemaan ”oikeaa” rockia. Toto on hyvä esimerkki AOR-musiikista.(Musiikkinörtitkin kuuntelevat kyllä AOR-musiikkia, mutta tietenkin ironisella twistillä.)on toiminut jo kauan eräänlainen aikuisrockfestivaali. Sen nimi on Räyhärock, mutta se ei ole AOR-festari siinä mielessä kuin voisi kuvitella – pikemminkin päinvastoin.Räyhärock sai alkunsa vuonna 1998. Järjestäjät halusivat festareille soittamaan, mutta heitä ei haluttu mihinkään, joten he perustivat oman festivaalinsa.Silloin slogan kuului: "Räyhärock pidentää murrosikää."Festivaali on nyt 20 vuotta vanha, ja sen uusi slogan kuuluu kävijäkuntaa silmällä pitäen seuraavasti: ”Räyhärock lieventää keski-iän kriisiä.”Varsinaista AOR-menoa siis? Ei suinkaan.tarkoitus ei ole olla seesteinen musiikkitapahtuma seesteisille bleiserityypeille, vaan päästää heidät ainakin yhtenä iltana vuodessa riisumaan bleiserit ja unohtamaan AOR-meiningin, jossa kaikilla on aina sovinnaisesti melkein tosi kova meno.Tapahtuma on aikuisille tehty, mutta ei vaikuta tylsällä tavalla aikuiselta.Kuten nettisivuilla kerrotaan:”Räyhärock fanittaa renessanssin aikakautta. Räyhärock ja sen kirjava yleisö on nykyajan renessanssin manifesti.”