Tästä on kyse ”homojen eheyttämisessä”, joka johti myräkkään Pori Jazzin ympärillä – Euroopan parlamentti tuomitsee eheytykset, mutta Suomessa toiminta on yhä voimissaan Niin sanottu eheyttäminen nousi tällä viikolla jälleen esille, kun Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Aki Ruotsala sanoi Satakunnan Kansan haastattelussa, että homoudesta voi eheytyä siinä missä huumeistakin voi päästä irti. Eheyttäminen on laajalti tuomittua, mutta Suomessa homoja yritetään käännyttää heteroiksi edelleen uskon avulla.