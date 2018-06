Nyt.fi

Terassilta saa muutakin kuin olutta – poimimme kuusi kiinnostavaa Helsingin terassiravintolaa, jotka tarjoilev

1. Aurinkoinen Burgerikeidas

2. Klassikko: Töölönranta

3. Tuulinen luoto: Lonna

4. Merinäköala: Hampton Bay

5. Suojaisa sisäpiha: Chapter

6. Sympaattinen parklet: Pastis

Mutta terassille tarjoilevia viihtyisiä ravintoloita saa toisinaan etsimällä etsiä Helsingin kantakaupungista.Poimimme kuusi kiinnostavaa al fresco -ravintolaa aurinkoisia lounaita ja lämpöisiä iltoja varten.Hietalahden 115-vuotias kauppahalli on täynnä ravintoloita, ja torin puoleinen terassirivistö on mainio paikka yhdistää lounas auringonpalvontaan. Ulkopöytiin tarjoilevat ranskalaishenkinen Le Marché, Robert's Coffee ja Roslundin lihakaupan tilalle tänä keväänä avattu uusi burgeripaikka Bursa.Ruokaa ja cocktaileja tarjoileva Bursa lupaa palvella terassilla joka päivä kello yhdestätoista iltakahdeksaan ja sunnuntaisin hallin sulkemisaikaan eli kello 16 asti.Bursa (Hietalahden kauppahalli, Lönnrotinkatu 34), terassi avoinna ma–la 11–20, su 11–16. Burgerit 10–16 euroa. www.bursa.fi.Muista myös: Eiranrannan Birgitta (Hernesaarenranta 2) sopii hyvin auringonottoon, ja burgereitakin löytyy.Oopperatalon taakse pensaiden katveeseen piiloutuva Töölönranta lienee kaupungin suurimpia ulkoilmaravintoloita. Ison salin lisäksi avaralla terassilla on asiakaspaikkoja peräti 230.Puutarhamainen miljöö tarjoaa puitteet modernille skandiruoalle.Ravintola Töölönranta (Helsinginkatu 56), avoinna ma–pe 11.30–24, la 13–24, su 12–17.30. Pääruoat noin 22–30 euroa. www.toolonranta.fi.Muista myös: Esplanadin puiston Kappelin (Eteläesplanadi 1) terassi on kaupungin kuuluisimpia, ja auki aamusta iltaan.Vanhan miinanraivaussaaren vaihtelevaa modernia saaristolaisruokaa tarjoileva ravintola käsittää myös 60-paikkaisen terassin. Pieni keittiö ei tosin pysty palvelemaan kuin sisätilojen asiakaspaikkoja (varaus on erittäin suositeltava), eikä terassille oteta pöytävarauksia.Ulkoruokintaan voi kuitenkin siirtyä tilan salliessa. Aurinkoisina viikonloppuina terassi tosin täyttyy nopeasti, ravintolasta varoitetaan.Lonna (60°9.251′N, 24°59.453′E), avoinna ma–la 12–21, su 12–15. Pääruoat noin 25 euroa. www.lonna.fi. Lauttojen hinnat ja aikataulut www.jt-line.fi.Muista myös: Ravintola Uunisaari (Pohjoinen Uunisaari 2) on auki joka päivä kesällä.Kesän alussa Bulevardin päätyyn aukesi merellinen terassiravintola, jossa voi nauttia takavuosien julkkiskokin Harri Syrjäsen lohikeittoa ja ihailla Munkkisaaren telakan näkymiä sekä Jätkäsaaren makasiinien nostureita.Osin katetulle terassille voi istua ilman varausta, ja keittiö palvelee sulkemisaikaan asti.Hampton Bay (Hietalahdenranta 6), avoinna joka päivä 11–23. Pääruoat 18–34 euroa. www.hamptonbay.fi.Muista myös: Viereisen Salven (Hietalahdenranta 5 C) kuulut silakat voi tilata myös terassille.Torikortteleista löytyvä Chapter on yhdistelmä fine dining -ravintolaa ja drinkkibaaria.Se palvelee asiakkaita myöhään, ja istumapaikan voi varata myös suojaisan sisäpihan puolelta.Viikonloppuisin ulkopuoli on pitkälti baarin asiakkaille, mutta varsinkin viikolla terassilla voi nauttia täyden viiden, seitsemän tai kymmenen ruokalajin menun.Baarin asiakkaille on tarjolla rajoitetumpi napostelumenu, mutta keittiö on auki yhteen asti yöllä.Chapter (Aleksanterinkatu 22), avoinna ti 11–24, ke–pe 11–2, la 13–2. Menut alkaen 49 euroa.Muista myös: Naapurikorttelin Bryggeri (Sofiankatu 2) ruokkii biergartenin asiakkaita rehdillä pubiruoalla.Viime kesänä laillistetut parklet-terassit antavat pienillekin ravintoloille mahdollisuuden levittäytyä kadunvarren parkkipaikoille. Parkkipaikoista huolehtivien ei tarvitse säikkyä, sillä parkletit ovat vielä melko harvinaisia.Kaupungin kenties viehkein yksilö löytyy ranskalaisbistro Pastisin edustalta. Huonekasvit, puutarhavalot ja rauhallinen vähän liikennöity katu kutsuvat viettämään loppukesän lämpimiä iltoja.Pastis (Pieni Roobertinkatu 2), avoinna ma 16.30–23, ti–pe 11.30–23, la 11.30–15 & 16.30–23. Pääruoat 21,5–28,5 euroa. www.pastis.fi.Muista myös: The Cockin (Fabianinkatu 17) parklet on vilkkaampi, mutta saa runsaasti aurinkoa.