Itälahdenkatu 1 A.Ma–to 9–21, pe 9–22, la 10–22. su 11–20.Juomat 7,10–10,80. Hampurilainen 16,90 e, nizzansalaatti 16,90 e.Lauttasaareen, aivan Vattuniemen eteläkärkeen, avattu Paseo Cafe & Grill sijaitsee noin minuutin kävelymatkan päässä uimarannasta, eli siinä on potentiaalia kivaksi kesänviettopaikaksi. Rakennuskin on elegantti puurakenteinen paviljonki terasseineen.Muutama seikka yhtälössä kuitenkin arveluttaa. Paseo ei ole sellainen rento ja maltillisesti hinnoiteltu merenrantakahvila, jollainen löytyy vaikkapa vähän matkan päästä Haukilahden rannasta, vaan se kurottaa korkeammalle.Lounaan jo päätyttyä otimme annokset seinälle kirjoitetulta listalta. Sekä salaatti että hampurilainen maksoivat 16,90 euroa. Se ei olisi mikään ongelma, jos Paseo olisi seurannut hinnoittelua laadulla, mutta testikäynti osoitti, että juuri ammattitaidosta näytti olevan puutetta.mainostaa hiiligrilliään, ja hampurilainen kieltämättä oli paras osa myöhäistä lounastamme. Sen pihvi oli hyvin paistettu ja sopivasti punainen sisältä, liha tarpeeksi rasvaista ja pihvissä hyvä paistopinta. Leipäkin oli sopivan pehmeää mutta pysyi kasassa. Ranskalaisista puuttui niihin kuuluva rapeus, joten ne oli luultavasti fritattu vain kerran.Syvemmälle metsään mentiin Paseon nizzansalaatissa. Ranskan Rivieralla syntynyt nizzansalaatti on periaatteessa raikas kesäsalaatti, jonka ainesosat ovat yksinkertaisimmillaan tomaatit, keitetty kananmuna, oliivit ja sardellifileet, joita toki perinteisesti kutsutaan myös anjovikseksi.Tästä kaikista yksinkertaisimmasta versiosta se on laajentunut eräänlaiseksi ruokaisaksi tonnikalasalaatiksi, johon lisätään toisinaan myös uusia perunoita ja vihreitä papuja.Paseon nizzansalaatti oli peti erilaista salaattia, kirsikkatomaatteja, kurkkua, kaksi kananmunanpuolikasta, yksi koristeellinen jättikapris ja kasa tonnikalaa kruunattuna kahdella ristiin asetellulla anjovisviipaleella.anjovis todellakin oli pohjoismaista variaatiota eli mausteliemessä säilöttyä kilohailia. Tämä pohjoismainen anjovis on maustesilli, joka sopii hyvin vaikkapa gubbröraan tai jopa schnitzelin päälle mutta nizzansalaatissa tai caesarsalaatin kastikkeessa on vain väärinkäsitys.Se ei ole suolainen umamipommi kuten serkkunsa sardellifile, vaan suolaisen makea ja maustettu tavalla, joka on tutumpi leipomotuotteista kuin eurooppalaisesta keittiöstä – toki kruunattuna laakerinlehdellä. Nizzansalaattiin se ei tietenkään kuulu, eikä oikeastaan mihinkään muuhunkaan salaattiin.”Purkissa luki anjovis”, selitti ohitsemme kulkenut keittiöhenkilökunnan edustaja kun hämmästelin salaatin pulleaa ja mausteista sillifilettä.On oudolla tavalla sympaattista, että tällaisia amatööritason virheitä tehdään vielä nykyään, mutta niiden toivoisi tapahtuvan teeskentelemättömissä lounaskuppiloissa, ei Paseon kaltaisissa itsensä premium-luokkaan hinnoitelleissa paikoissa.