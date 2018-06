Nyt.fi

Näin drag queenien Huippumalli haussa on nostanut dragin marginaalista valtavirtaan – Nuoret naiset fanittavat

Alina Vikki,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vikillä

Ahlgren

Vaikka

“Drag

17.-18.6. klo 21 RuPaul’s Drag Race: Werq The Word Tour 2018, Finlandia-talo. Loppuunmyyty. Pride-viikon drag-menovinkkejä: ma 25.6. klo 18 Loukko Pride Night of Performing Arts, Oranssi. Sisäänpääsy 0–5 € maksukyvyn mukaan. Tapahtuma on ikärajaton. ti 26.6. klo 19 Drag Me to HEL, Tenho. Vapaa pääsy. ke 27.6. klo 21 Thorgy Thor, DTM. Liput (19€ / 30€ ) tulevat myyntiin pe 15.6. klo 12. pe 29.6. klo 20.30 Nights of Jaahas Pride Edition + Peijakas! queer dance after party. Bar Lepakkomies. Liput 5 €.