Keskustelin tuntemattomien kanssa hyvästä elämästä ja ajauduin itkun partaalle – ja saatoin löytää lääkkeen mu

Tulisipa nähdyksi. Omana itsenään, ilman ennakkoluuloja. Jos olisi edes yksi ihminen, jolle voisi kertoa omat murheensa ja ilonsa. Olisipa!

”Luottamuksen tunnelma oli aivan erityisen hieno, ja jäi olo, että olisi halunnut kuulla vielä paljon lisää.”

Joku sanoo jotain. Joku toinen pahoittaa mielensä. Mielensä pahoittanutta syytetään liioittelusta. Vaikka alkuperäiset mielensäpahoittajat olisivat oikealla asialla, he keräävät nopeasti kuoroksi ympärilleen joukon ihmisiä, joille tärkeintä on nimenomaan näyttäytyä oikeamielisinä ja mahdollisimman hyveellisenä.



Tämän jälkeen tätä hyveellisyyttä aletaan arvostella. Sen jälkeen tuo arvostelu joutuu arvosteltavaksi ja niin edelleen.



Moottori pyörii sellaisella vimmalla, että se pumppaa pahaa mieltä lähes jokaiseen kanavaan.

”Kaikki liittyi toisiinsa tosi hienosti, ja tuli selväksi, ettei ihmisyydestä voi tinkiä. Se liikuttaa aina.”

”Tiettyä toiveikkuutta, että ihmiset ehkä kuitenkin pystyvät kohtaamaan toisiaan.”

Henkilökohtaisissa kertomuksissa on kuitenkin vaaransa.