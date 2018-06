Nyt.fi

Kahvila Päijänne luottaa perinteiseen ja simppeliin, mikä on fiksu valinta Vallilan trendikkäillä kulmilla

Kahvila Päijänne

PikatestiPäijänteentie 1.Ti–pe klo 10–18, la klo 9–15.Suodatinkahvi 2,90 e, pulla 2,90 e. Salaatti 9,90 e. Brunssilautanen 12,90 e.hemmotellaan paraikaa. Toukokuun lopulla kulmille aukesi jälleen yksi uusi kahvila. Kivoista paikoista ei juuri nyt ole pulaa, sillä alkuvuodesta avattiin pankkitalon lounasruokalanakin toimiva Kahvila Vääksy, ja myöhemmin keväällä päivänvalon näki korttelibistro Sidney’s.Nyt avattu paikka on nimeltään Kahvila Päijänne. Vierailulla selviää, että kyseessä on kirjaimellisesti pullantuoksuinen paikka.tarina sai alkunsa Ravintolapäivästä, jolloin ”nelikymppiseksi vallilalaiseksi” Facebook-sivuilla esittäytyvä kahvilanpitäjä pyöritti talonsa vintillä Vallilan Vinttikahvila -nimistä paikkaa.Siitä ajatus lähti, ja nyt oma kahvila on perustettu.Päijänteestä saa kahvia, pullaa, kakkuja sekä suolaista syötävää. Lounaaksi on salaattia, ja lauantaiaamuisin tarjoillaan simppeleitä brunssilautasia.Otan kahvin ja pullan. Kahvi tulee Johan & Nyströmiltä. Mehevä ja tuore kardemummakierre, kuten muutkin leipomukset, on valmistettu itse paikan päällä. Makeana herkkuna tarjolla olisi myös esimerkiksi juustokakkua, suolaisen nälkään saisi täytetyn focaccian.Juuri tässä piilee kahvilan juju. Päijänne luottaa perinteiseen linjaan. Näillä kulmilla se onkin varsin viisasta, sillä jo samalla kadulla sijaitsee rutkasti kokeilunhaluisempi Helsingin kahvipaahtimon Päiväkahvibaari. Siellä tarjoillaan oman paahtimon kahveja ja pieniä trendikkäitä syötäviä, kuten tuorepuuroa ja herkullisia vegeleipiä. Uudesta korttelibistrosta, Sidney’sistä, saa puolestaan koristeellisia kakkuja ja fiinejä brunssiannoksia.Simppelimpi tyyli erottuu muista, ja sen ystäville Päijänne on oivallinen osoite. Omistajan lupauksen mukaan tiskissä on joka päivä ainakin yksi vegaaninen makea ja suolainen syötävä, mistä lisäpisteet.lattia ja sopivan kauas toisistaan asetellut pöydät tekevät sisustuk­sesta ilmavan. Somistus on hoidettu ajan mukaisesti eukalyptuksen oksilla ja pastellinsävyisillä pikkumaljakoilla.Näinä päivinä perinteisessäkin paikassa on oltava hauska erikoisuus. Päijänteessä erikoisosaston hoitavat polkupyörät. Kyllä vain, kahvin ja herkkujen lisäksi täällä myydään vanhoja kunnostettuja fillareita, ja tietysti niitä nostetaan koristeeksi kahvilan seinälle.