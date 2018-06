Nyt.fi

Vietätkö juhannusta Helsingissä? Tässä kolme vaihtoehtoa kaupunkijuhannuksen menovinkeistä

Juhannuksena

Skywheel Samppanja-ajelut (Katajanokanlaituri 2) 22.–23.6. klo 10–21. Liput 22 e.

Altaan juhannusjuhla 22.–23.6. klo 6.30–22. Liput 7-25 e.

Didrichsenin museo (Kuusilahdenkuja 1) ti–su klo 11–18. Liput 0-12 e.

Jos mökkijuhannus tai muu perinteisempi keskikesänviettotapa ei nappaa, Helsingissäkin on paljon tekemistä juhannuksena.Helsinki tyhjenee, ja kaupungin tyhjyyttä voi ihmetellä 40 metrin korkeudesta samppanjalasin äärellä Sky Wheel Helsinki -maailmanpyörässä meren rannassa.Juoma on Veuve Clicquot eli niin sanottu ”Keltainen leski”. Tämä samppanjayritys on suurelta osin vastuussa samppanjan nykystatuksesta, sillä se aikoinaan brändäsi samppanjasta yläluokan hienostojuoman.fakta on, että juhannuksena ihmiset lähtevät usein uimaan epäasianmukaisessa uintikunnossa, ja sitten voi käydä ikävästi.Uimista ja saunomista voi harjoittaa valvotussa ja turvallisessa paikassa Allas Sea Pool -merikylpylässä Katajanokalla kauppatorin kupeessa.Merikylpylän juhannusohjelmaan kuuluu myös perinteisempien ulkopelien kuten mölkyn lisäksi saunajoogaa sekä pilatesta ja joogaa SUP-laudoilla.Tarjolla on myös esimerkiksi makkaravartaita, hampurilaisia ja Radio Helsingin tiskijukkien soittamaa musiikkia.kovimmat tyypit painavat perinteisimmät pakkojuhlat (vappu, juhannus, uusivuosi) villaisella ja tekevät silloin jotain ihan muuta kuin suurin osa kansalaisista.He voivat mennä esimerkiksi museoon juhannuksena. Ainakin Didrichsenin museo on juhannuksena auki, ja siellä voi ihmetellä esimerkiksi ruotsalaisen designyrityksen Svenskt Tennin töiden jälkiä.Näyttely esittelee yrityksen 90-vuotista historiaa sisustusten, kattausten, huonekalujen, arkistomateriaalin, mallien ja luonnosten kautta.